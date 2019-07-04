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即市新聞

04/07/2019 08:55

【本港經濟】６月ＰＭＩ回升至４７﹒９，但連續１５月處收縮區　

　　《經濟通通訊社４日專訊》日經與ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ聯合公布，香港經季節調整後採購
經理指數（ＰＭＩ）由５月份的４６﹒９回升至６月份的４７﹒９，顯示本港營商情緒略為改善
，惟數字已連續１５個月處於５０以下的收縮水平。
　　調查顯示，由於憂慮中美貿易形勢，加上近期香港發生抗議活動，本港私營企業新接訂單減
少，中國內需下滑是整體新增銷售減少的原因之一，期間來自內地的訂單量創３年半以來最大跌
幅。
　　另外，產出預期指數連續１７個月低於５０的持平點，反映看淡前景的業者比看漲的更多。
（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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