《經濟通通訊社４日專訊》港元延續強勢，今日更升至兩年以來最高水平。港元兌美元匯價
於今早９：２３分左右，漲至７﹒７８５５兌一美元的水平，較上日上升０﹒１６％，創
２０１７年５月以來新高。
港匯最新報７﹒７８８１，仍較上日漲０﹒１２％。（ｓｋ）
04/07/2019 10:03
【港匯轉勢】港元高見７﹒７８５５創兩年多以來新高
《經濟通通訊社４日專訊》港元延續強勢，今日更升至兩年以來最高水平。港元兌美元匯價
於今早９：２３分左右，漲至７﹒７８５５兌一美元的水平，較上日上升０﹒１６％，創
２０１７年５月以來新高。
港匯最新報７﹒７８８１，仍較上日漲０﹒１２％。（ｓｋ）
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