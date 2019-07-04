【港匯轉勢】港元高見７﹒７８５５創兩年多以來新高

《經濟通通訊社４日專訊》港元延續強勢，今日更升至兩年以來最高水平。港元兌美元匯價

於今早９：２３分左右，漲至７﹒７８５５兌一美元的水平，較上日上升０﹒１６％，創

２０１７年５月以來新高。

港匯最新報７﹒７８８１，仍較上日漲０﹒１２％。（ｓｋ）

