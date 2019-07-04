李小加：下階段目標把流浪國外市場的企業如阿里百度帶回國內

《經濟通通訊社４日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加接受內媒訪問時表示，港

交所不僅要做中國公司的生意，還要做全球公司的生意。他指港交所下一階段的發展目標之一，

是先把流浪在國外市場的中國本土上市企業帶回國內，例如「阿里巴巴」、「百度」等公司。

他解釋，２０１４年時，阿里巴巴考慮的首站上市地點是香港，惟當時香港市場未準備好「

同股不同權」的股權架構，導致阿里巴巴只能赴美上市。他又透露，在港交所改革的推動下，港

交所在全球ＩＰＯ集資額一路領先，今年港上半年融資金額達到７００多億，按年增長

３５％，當中一半以上更是新經濟公司。



＊將進一步把外國企業引進中國資本市場＊



被問及在當前美國對中資企業強監管的背景下，港交所如何爭取中資企業回到香港做第一或

者第二上市融資，李小加表示，不會專門去吸引中資企業回港上市，香港資本市場主要解決四個

客人的問題，包括中國缺錢的人和中國有錢的人，世界缺錢的人和世界有錢的人。

他補充，在過去二三十年，中國公司到香港上市，港交所的業務就是讓世界的錢和中國的貨

能在香港市場見面，期望國際的資本能夠買到中國的貨，中國的資本能在香港市場買到世界貨。

該所希望先把流浪在國外市場的中國本土上市企業帶回國內，例如「阿里巴巴」、「百度」等公

司，然後可以帶有世界血統和中國沒關係的貨，但中國人願意投的，如蘋果、迪士尼這些貨帶進

中國的資本市場。



＊本港制度自我清洗能力強＊



對於港交所一位前交易所員工涉嫌貪腐被廉政公署調查，李小加強調，港交所並沒有被捲入

貪腐案中，該所各項業務一直秉持最高標準的專業操守，並有完善的內部流程和制度來監督各項

業務。而且，香港上市制度給予審批監管人員的權限和裁決量都有巨大限制，回頭看已經上市的

項目，目前還沒有發現哪個是不該上因為某個人而上了的。他重申，再好的制度也保證不了完全

不會有蛀蟲。但相信香港的制度自我清洗能力是很強的，發現了「蛀蟲」就能及時清除。

（ｊｏ）

