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04/07/2019 14:45

【銀色債券】港府發行第４批銀色債券，息率不少於３厘

　　《經濟通通訊社４日專訊》金管局公布推出第４批銀色債券予年滿６５歲的香港居民認購，
目標發行額３０億元，債券年期為３年，債券持有人將每６個月獲發一次與本地通脹掛勾的利息
，面額為１萬元，息率不會少於３厘。
　　認購期由７月１０日早上９時開始，至７月１８日下午２時結束，並於７月２９日發行。年
滿６５歲的香港居民可透過２０間配售銀行或１９間指定證券經紀認購債券。（ｓｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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