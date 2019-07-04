《再戰明天》英國公布６月房價，美國及加拿大公布失業及就業數據

《經濟通通訊社４日專訊》明日，英國公布６月Ｈａｌｉｆａｘ房價，美國及加拿大公布失
業及就業數據。
＊歐洲央行副總裁德金多斯出席小組座談＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯出席有關
「西班牙金融業重組」的小組座談。
１１：３０ａｍ，日本央行副總裁雨宮正佳發表講話。
＊英國公布６月Ｈａｌｉｆａｘ房價＊
在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布５月領先指標，料由９５﹒９下滑至９５﹒４。
３：３０ｐｍ，英國公布６月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由５﹒２％升上
５﹒７％；月率料由０﹒５％跌至負０﹒４％。
４：００ｐｍ，台灣公布６月核心消費者物價指數，料年率由０﹒６２％跌至０﹒５％；消
費者物價指數年率料由０﹒９４％下滑至０﹒８１％。
＊美國及加拿大公布失業及就業數據＊
明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布６月失業率，料由５﹒４％升上５﹒５％；就業人口增長料
由２﹒７７萬跌至９９００。同時，美國公布６月失業率，料維持於３﹒６％；就業參與率料維
持於６２﹒８％；平均時薪月率料由０﹒２％升上０﹒３％，年率料由３﹒１％升上３﹒２％。
６月非農業就業人口增長料由７﹒５萬上升至１６萬；製造業就業增長料維持於３０００。
＊敏華開股東會＊
在本港，明日，敏華控股（０１９９９）開股東會。（ｈｏ）