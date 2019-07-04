《再戰明天》英國公布６月房價，美國及加拿大公布失業及就業數據

《經濟通通訊社４日專訊》明日，英國公布６月Ｈａｌｉｆａｘ房價，美國及加拿大公布失

業及就業數據。



＊歐洲央行副總裁德金多斯出席小組座談＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯出席有關

「西班牙金融業重組」的小組座談。

１１：３０ａｍ，日本央行副總裁雨宮正佳發表講話。



＊英國公布６月Ｈａｌｉｆａｘ房價＊



在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布５月領先指標，料由９５﹒９下滑至９５﹒４。

３：３０ｐｍ，英國公布６月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由５﹒２％升上

５﹒７％；月率料由０﹒５％跌至負０﹒４％。

４：００ｐｍ，台灣公布６月核心消費者物價指數，料年率由０﹒６２％跌至０﹒５％；消

費者物價指數年率料由０﹒９４％下滑至０﹒８１％。



＊美國及加拿大公布失業及就業數據＊



明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布６月失業率，料由５﹒４％升上５﹒５％；就業人口增長料

由２﹒７７萬跌至９９００。同時，美國公布６月失業率，料維持於３﹒６％；就業參與率料維

持於６２﹒８％；平均時薪月率料由０﹒２％升上０﹒３％，年率料由３﹒１％升上３﹒２％。

６月非農業就業人口增長料由７﹒５萬上升至１６萬；製造業就業增長料維持於３０００。



＊敏華開股東會＊



在本港，明日，敏華控股（０１９９９）開股東會。（ｈｏ）

