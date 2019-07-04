【企業盈警】陳唱（６９３）料上半年利潤重大下跌，汽車銷量大減

《經濟通通訊社４日專訊》陳唱國際（００６９３）公布，預期匯報截至今年６月３０日止

六個月的利潤重大下跌，相較去年同期的報告利潤為３﹒９９億元。

主要歸因於新加坡、馬來西亞、台灣及中國的汽車銷量大幅減少。與集團於今年２月２６日

開始在泰國汽車廠房生產相關的高初始啟動成本及初期生產問題亦對業績有影響。該等因素對集

團利潤有負面影響。

中期業績將於８月底前刊發。（ｂｎ）

