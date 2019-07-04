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即市新聞

04/07/2019 11:24

【港元利率】拆息全線上揚三個月創近１１年新高，港匯兩年最強

　　《經濟通通訊社４日專訊》大型新股百威亞太（０１８７６）即將招股，港元資金緊絀，拆
息連續第二日全線上揚，隔夜息大漲０﹒８３７５厘，報３﹒１４２５厘，創４月１１日以來新
高。同時，港元亦持續強勢，今早１１：０８分，高見７﹒７８２７兌一美元，較上日升
０﹒１９％，為２０１７年５月以來最強。港匯最新報７﹒７８５１，仍升０﹒１６％。
　　與樓按相關的一個月拆息，今日升約０﹒２９厘至２﹒９９４２９厘，是自２００８年１０
月以來最高水平，並高出同期美息約６２個基點；３個月拆息亦升至２﹒６１８７１厘，較同期
美息高出約３１基點，並創近１１年新高。
　　兩星期以下拆息全線升穿３厘，其中兩周錢報３﹒５２８５７厘，為２００８年１０月以來
最高水平。兩個月拆息則報２﹒６５３５７厘，刷新２００８年１１月來高位。
　　另外，６個月及１２個拆息亦進一步升至２﹒４２６９６厘及２﹒４２５厘。
　　由全球最大啤酒生產商百威英博（ＡＢ　ＩｎＢｅｖ）分拆出來的百威亞太已於本周二（２
日）開始全球路演，今日下午將舉行上市記招。據悉，百威亞太招股價介乎４０至４７元，不計
超額配股權，集資最多約７６４﹒４７億元，將是２０１９年迄今以來全球最大ＩＰＯ。
（ｓｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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