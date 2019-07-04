《小傳日記》貿談將開波，缸友等結果；觀望氣氛厚，兩萬九難守！

《小傳日記》隔晚花旗國因為經濟數據唔太理想，市場憧憬好快會減息，加上係獨立日假期

前夕，花旗國三大指數全線上揚。香江呢邊喺開市之前就已經知道，神州同花旗國嘅貿易談判將

喺一個星期內開始傾，但消息對「孖屐」支持作用唔大，只係輕微高開３６點報２８８９１，雖

然之後無幾耐重上二萬九，見２９００７點升１５２點，可惜後繼無力，更由升轉跌，一度倒跌

７８點低見２８７７６點，神州重申，要傾得成貿易戰呢單「刁」，花旗國一定要撤銷所有關稅

，同埋敦促侵侵政府盡快落實允許華為買花旗國產品。魚缸最終收２８７９５點跌５９點，跌幅

唔夠半巴仙，成交７２４億銀左右減少約一成。國貨報１０９１３，跌９點。

中生製藥（０１１７７）逆市升近３巴仙，報８﹒６８銀，連升三日累漲近９巴仙創逾９個

月新高，更加係全日最佳表現藍戰士。神州豬瘟疫情受控，肉價或跌，萬洲（００２８８）滑近

３巴仙，報７﹒９３銀，係包尾嘅藍戰士。

Ａ場繼續走低，上證指數連跌３日，收報３００５跌１０點；深成指數報９３６８，挫

５１點或挫約半個巴仙。兩市成交近４３８５億銀人仔。

重磅股表現平均，大象（００００５）升１亳子報６５﹒６銀；ＱＱ（００７００）跌４亳

子收報３６０銀；神州移動（００９４１）微升一格報７１﹒２銀；生發發（００３８８）跌約

半個巴仙，報２７８銀；ＡＩＡ（０１２９９）今日破頂見８７﹒３銀後，收市倒跌近１巴仙，

報８６銀；建行（００９３９）繼續偏軟，跌一格報６﹒３銀。



＊賣樓銷量升內房最高興，花旗佬難搞舜宇無得炒＊



人仔靠穩，加上銷售數據唔差，內房佬延續近呢幾日嘅升勢，其中萬科（０２２０２）升

逾２巴仙，報３１﹒４５銀，四連升累漲逾８巴仙；金茂（００８１７）反彈逾１巴仙，報

４﹒９５銀；潤地（０１１０９）再踢高近１巴仙，報３５﹒５５銀，創三個月新高；中海外（

００６８８）漲近半巴仙，報２９﹒３５銀；恆大（０３３３３）６月銷售額升唔夠半巴仙，股

價揚逾１巴仙，報２２﹒２５銀；而近排升得比較急嘅雅居樂（０３３８３）就回吐逾２巴仙，

報１１﹒０８銀。

新城發展（０１０３０）主席涉風化案，今日再插水近１１巴仙報７﹒１９銀，新城悅服務

（０１７５５）再跌１３巴仙收５﹒７銀。

半新股中煙香港（０６０５５）今日再大幅下挫逾２８巴仙報１３﹒７８銀。

花旗國商務部話，華為就算向當地公司買產品都要按最嚴格嘅國家安全審查標準，手機設備

股連續第二日受壓。其中瑞聲科技（０２０１８）挫近２巴仙，報４６﹒０５銀，失１００天線

（４６﹒７８３銀）；另一手機「孖寶」舜宇光學（０２３８２）亦軟近２巴仙，報８４﹒２銀

；丘鈦科技（０１４７８）急挫近半成，報６﹒２５銀；富智康（０２０３８）瀉逾２巴仙，報

０﹒８８銀；但通達（００６９８）就升到近２巴仙，報０﹒６３銀。



＊日清有收購股價獲打救，藥佬唔高興翰森製藥勁＊



食品佬個別發展，日清（０１４７５）全日走高近３巴仙，報６﹒０２銀。康師傅

（００３２２）跟升兩格報１３﹒１２銀。獲大和重申買入評級嘅蒙牛（０２３１９）漲１巴仙

，報３１﹒７５銀。青啤（００１６８）走低近３巴仙，報４８﹒５銀。潤啤（００２９１）跟

跌約１巴仙，報３６﹒７銀。

除中生之外，藥佬普遍仆低，翰森製藥（０３６９２）回吐近６巴仙，報２１﹒９０銀，較

招股價１４﹒２６銀高近５４巴仙。石藥（０１０９３）跌近１巴仙，報１３﹒０４銀。四環醫

藥（００４６０）跌２巴仙，報１﹒７８銀。精優藥業（００８５８）唔見近７巴仙，報０﹒１

０４銀。白雲山（００８７４）跌約１巴仙，報３５﹒６５銀。三生製藥（０１５３０）就飆逾

２巴仙，報１４﹒２４銀。



＊公用佬受捧煤氣缸友寵，金價要回吐山東股價倒＊



「孖屐」今日喺二萬九關口受壓，資金自然再次追捧公用佬避險。煤氣（００００３）升１

巴仙，報１７﹒８４銀。電能實業（００００６）兼港鐵（０００６６）同升半巴仙，分別報

５７﹒５銀同埋５３﹒６５銀。港燈（０２６３８）跌兩格報７﹒９９銀。

噚日花旗國三股指走高，加上全球經濟增長令缸友好Ｗｏｒｒｙ，金價又要回吐，金佬亦無

得走雞。壇金礦業（００６２１）跌近３巴仙，報０﹒０３９銀。神州國企結構調整基金喺上星

期三（６月２６日）減持山東黃金（０１７８７）４００萬股或逾１巴仙，涉資８４５３萬銀，

該股全日蒸發近６巴仙，報１５﹒０２銀。招金礦業（０１８１８）同靈寶黃金（０３３３０）

就齊齊唔見約１巴仙，前者報８﹒７銀，後者報１﹒４３銀。恆興黃金（０２３０３）就自己

Ｈａｐｐｙ，全日彈高２巴仙，報５﹒９１銀。請請！



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