【積金檢閱】理柏：６月強積金升３﹒８％，醫療保健股票基金最好

《環富通基金頻道４日專訊》據理柏的資料顯示，今年６月底止各類強積金整體平均錄得

３﹒８１％單月升幅，當中以醫療保健股票基金表現最好，單月升６﹒４７％。中國股票基金為

第二佳，單月漲６﹒３９％；表現最差的為港元貨幣市場基金，單月升０﹒１３％。

資料顯示，截至６月底止三個月內，美國股票基金表現最佳，升３﹒６５％；南韓股票基金

表現最差，跌４﹒１１％。

年內迄今，美國股票基金表現最好，升１７﹒９２％；表現最差的為南韓股票基金，跌

０﹒９３％。



表列各類別強積金基金截至６月底止表現：



１個月回報 ３個月回報 年內迄今

資產類別 （％，以港元計）

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醫療保健股票 ６﹒４７ －０﹒３５ ９﹒４５

中國股票 ６﹒３９ －２﹒９９ ９﹒３４

香港股票 ６﹒３３ －１﹒２２ １１﹒７０

其他股票 ６﹒１８ ２﹒１２ １５﹒０２

大中華股票 ６﹒１３ －２﹒０６ １１﹒６６

美國股票 ６﹒０６ ３﹒６５ １７﹒９２

歐洲股票 ５﹒８０ ３﹒２０ １３﹒６１

環球股票 ５﹒５４ １﹒４９ １２﹒４８

亞太區 ５﹒１３ －０﹒８４ ９﹒２８

其他目標期限 ４﹒９０ １﹒３９ １１﹒４２

港元進取混合型 ４﹒４７ ０﹒９６ ９﹒６３

南韓股票 ３﹒８９ －４﹒１１ －０﹒９３

港元平衡混合型 ３﹒８４ １﹒９０ ９﹒１９

亞太區股票 ３﹒５０ －２﹒６５ ６﹒９４

日本股票 ３﹒０７ －０﹒３０ ６﹒８２

其他絕對回報 ３﹒０１ １﹒７２ ７﹒７２

港元保守混合型 ２﹒３９ ２﹒０６ ６﹒５３

其他靈活混合型 １﹒９９ ０﹒６３ ５﹒８０

亞太區當地貨幣債券 １﹒８３ １﹒０５ ３﹒９９

環球債券 １﹒４７ ２﹒０４ ４﹒０４

保本基金 ０﹒９８ ０﹒７２ ３﹒０４

港元債券 ０﹒７８ １﹒４４ ３﹒６２

人民幣債券 ０﹒６０ －０﹒８７ ２﹒１７

其他貨幣市場 ０﹒５０ －１﹒３２ ０﹒８７

其他債券 ０﹒３７ －０﹒９６ １﹒４４

港元貨幣市場 ０﹒１３ ０﹒０２ ０﹒５５

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Ｇｒａｎｄ Ｔｏｔａｌ ３﹒８１ ０﹒７９ ８﹒４３

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資料來源：理柏香港，截至２０１９年６月３０日



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