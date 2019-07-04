《投資領域－譚家駿》印度連年高增長，政局無損改革方向

《投資領域》環球各地股票市場在中美貿易戰緩和的情況下明顯攀升，但其實有不少市場即

使在貿戰陰霾下，仍舊是表現不俗，例如印度股市不久前就曾創下歷史新高，而且其經濟連年高

增長，值得投資者特別關注。

過去２５年，印度其實並非是一帆風順，甚至是遇上了多次難關，例如是亞洲金融風暴、環

球金融海嘯，以至與巴基斯坦的衝突，惟印度仍可取得強勁的經濟成果，期間錄得高達６﹒７％

的平均經濟增長率。

印度經濟之所以能夠連年高增長，其中一個主要原因就是改革的持續性，盡管印度的政局時

有變化，不變的卻是當地的改革方向，無論哪個政黨上台，改革的大方向基本上是一致的。

印度在４至５月期間舉行了全國大選，由時任總理莫迪所領導的執政黨勝出，而自１９９１

年印度開放市場以來，已經有多個擁有不同意識形態及政治能量的政府上場，在任時間長短不一

，短的如１９９６年那一屆政府僅維持了１６日，長的如２００４至２０１４年在任差不多１０

年。



＊ＧＳＴ歷時十多年成形＊



政黨的更替一直持續，但改革卻未被動搖，以印度的商品和服務稅（ＧＳＴ）為例，概念最

早是源於２０００年，其後歷任政府將ＧＳＴ進一步完善，並最終在２０１６年正式實施；印度

期間亦開放如電訊、保險、礦業等多個不同行業，不但引入私人市場競爭，亦容許外商投資。

由此可見，印度的改革步伐雖然緩慢，惟一旦開始，其後上台的政府就算政見不同，亦不會

將此前的成果抹去，而是繼續前行，這與亞洲區內不少國家在新政府上台後便將前任政府政策廢

除是截然不同的。

改革步伐穩固，加上經濟持續高增長，印度市場的投資機會確實不容忽視。我們認為，投資

印度股市的重點，在於發掘那些在滲透率仍低的行業，擁有強勁商業網絡及有競爭力管理層的公

司，無論是哪個政黨上任，這些公司都有力發展，爭取市場份額。

我們所投資的一家印度房地產發展商，為當地規模最大的發展商之一，其企業管治水平相當

不俗，這與行業貧乏的管治大相逕庭。我們亦欣賞公司採取逆周期的資本配置措施，大部分同業

在周期轉向時債台高築，公司卻傾向維持淨現金。



＊房地產易受宏觀因素衝擊＊



公司管治遠勝同業，長遠而言業務相信更可進一步擴張，惟我們依然將其佔組合的比重控制

在較低水平，這主要是由於房地產本身是較高風險行業所致。

房地產以周期性及資本密集見稱，宏觀因素如利率的轉變對高檔公寓等會構成重大衝擊，非

公司自身所能控制，所以盡管看好其長遠增長及管理層質素，我們的持倉仍不會過大。

除此之外，我們亦投資於一家國際知名跨國食品和飲料企業在印度的子公司，是組合當中擁

有最強勁消費品牌的公司之一，在印度這個滲透率偏低的市場坐擁壓倒性的市場份額，之前公司

的招牌產品曾被暫時性地禁止銷售，我們亦趁機增持。

不過，我們在投資印度時依然會避開前景容易受到政局影響、被高度規管和政治干預的行業

，例如是礦業、化肥和糖等，這些行業普遍存在貪腐等問題。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

