《宏觀理財－冼健岷》善用ＶＨＩＳ標準計劃，支付高端醫保墊底費

《宏觀理財》近年來醫療通脹不斷趨升，根據２０１７年藥物及醫療服務物價指數顯示，十

年累計升幅分別高達３８﹒６％及３５﹒１％。醫療成本上漲，無形中加重患者的經濟負擔，難

怪很多人都已經投保醫療保障計劃，以備不時之需。然而，保險公司的保費亦因為醫療通脹而相

應調升，究竟我們有沒有辦法節省保費之餘，仍然享有充裕的保障？

要節省保費，很多人都會選擇有「墊底費」的保障計劃，「墊底費」的概念是指客戶作為受

保人在索償時需要自行包底的金額。由於受保人願意負擔一部分損失，有「墊底費」的保險會比

較便宜。

如果大家懂得靈活運用「墊底費」，當中的費用未必需要自己用真金白銀去支付，例如可以

用公司團體保險的賠償來繳付「墊底費」，兩份保障互相補足，客戶可能不費分毫便能得到更全

面的保障。



＊ＶＨＩＳ標準計劃高端醫保，相輔相成＊



兩個保險方案相輔相成的概念，亦可應用在購買高端醫保之上。高端醫保顧名思義保障較高

端，保費亦較為高昂。如果要減輕保費負擔，可考慮多購買一份自願醫保標準計劃，利用標準計

劃的賠償來支付高端醫保的「墊底費」，將會更為化算。

假設一名３５歲客戶，投保一份市場上的高端醫保產品，若他選擇１８０００元「墊底費」

的計劃，每年保費為９４５０元；如果他選擇沒有「墊底費」的選項，每年保費就要

２２４００元。若該客戶同時投保同一公司的自願醫保標準計劃，每年保費為２４２９元。當兩

份保單合而為一，有「墊底費」的高端醫保加上自願醫保標準計劃，保費合共１１８７９元，相

比只購買一份沒有「墊底費」的高端醫保，節省了１０５２１元。



＊投保同一保險公司，簡化理賠＊



根據我們以不同年齡、病症和投保策略作比較，當病人接受的手術或治療愈複雜，以上述策

略所節省的保費就愈高，有效對抗醫療通脹。值得一提的是，由於此方法涉及兩張保單，最好是

投保同一間保險公司的高端醫保和自願醫保標準計劃，簡化理賠和處理保單事宜。

大家亦可留意網上保險公司提供的自願醫保標準計劃，保費或會較相宜，不過投保人要自行

處理索償程序。當然大家亦要切記，自願醫保標準計劃可享有扣稅優惠，獲得保障之餘，亦可慳

稅。

此外，我們在選擇「墊底費」選項時，要考慮到個人經濟能力，若預期自己未能負擔「墊底

費」或公司欠缺團體保障，就要調整策略。大家可以跟理財顧問一起分析討論，籌劃出一個「性

價比」較高的醫療方案。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

