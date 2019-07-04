港股走勢反覆，全日收跌５９點報２８７９５，二萬九關得而復失

《經濟通通訊社４日專訊》美股三大指數隔晚（３日）創歷史新高，今早港股隨外圍上漲高

開３６點，隨著內房股及本地地產股再炒聯儲局本月減息，港股一度破二萬九關口，漲１４２點

見２９００７為全日高位。不過，市場已大致消化中美將展開貿易談判的消息，港股升幅持續收

窄，最多曾跌７８點，低見２８７７６點，最終全日收跌５９點或０﹒２１％，報２８７９５點

。主板成交７２４﹒３４億元，較上日減少１０％。

國企指數收報１０９１３點，跌９點或０﹒０８％。

Ａ股受壓，滬指報３００５點，軟１０點或０﹒３３％。深成指報９３６８點，微跌５１點

或０﹒５５％。兩市全日成交３１７７﹒９５億人幣，較上日挫１０﹒５％。



＊新奧中燃領漲國指股，友邦破頂後回吐＊



資金再度追捧公用股，煤氣（００００３）漲１﹒３６％，報１７﹒８４元，盤中高見

１８元，創歷史新高；中電（００００２）軟０﹒１１％，報８７﹒９５元；電能

（００００６）及港鐵（０００６６）升不足１％，前者報５７﹒５元，後者報５３﹒６５元；

領展（００８２３）今早高見９８﹒５元再創歷史新高後走勢反覆，全日微升０﹒１％，報

９８元。

花旗指，城鎮燃氣工程安裝收費影響新奧能源（０２６８８）及中燃（００３８４）有限，

致兩股造好，前者走高５﹒６６％，報８１﹒２５元，為全日升幅最大國指股；後者表現相若，

大漲５﹒５６％，報３１﹒３５元；另外，潤燃（０１１９３）亦漲５﹒２６％，報４０元。

重磅股方面，騰訊（００７００）旗下ＡＲ手遊《一起來捉妖》接入防沉迷系統，未成年用

戶晚上９點後禁玩，全日微跌０﹒１１％，報３６０元。友邦（０１２９９）今早升見８７﹒３

元創歷史新高，但後來倒跌，全日軟０﹒８１％，報８６元。匯控（００００５）微升

０﹒１５％，報６５﹒６元。港交所（００３８８）行政總裁李小加表示，下階段目標把流浪國

外市場的企業如阿里百度帶回國內，全日微跌０﹒５７％，報２７８元。中移動（００９４１）

微升０﹒０７％，報７１﹒２元。平保（０２３１８）漲０﹒１６％，報９６﹒３５元。



＊中生製藥最佳藍籌，蒙牛連續兩日走高＊



醫藥股走勢不一，中生製藥（０１１７７）附屬開發的抗血栓藥獲國家藥監局註冊，全日走

高２﹒８４％，報８﹒６８元，為全日最大升幅藍籌；石藥（０１０９３）軟０﹒６１％，報

１３﹒０４元；翰森製藥（０３６９２）盤中高見２５﹒５元兼破頂後反覆回落，全日收跌

５﹒６％，報２１﹒９元；

乳業股有資金追捧，龍頭蒙牛（０２３１９）上日（３日）大漲２﹒４％兼破頂後，今日繼

續造好，全日輕微走高０﹒９５％，報３１﹒７５元；Ｈ＆Ｈ（０１１１２）漲３﹒８７％，報

４７元；惟澳優（０１７１７）觸及上市新高後回吐，全日收跌２﹒２８％，報１６﹒２６元。

現代牧業（０１１１７）挫０﹒８５％，報１﹒１６元。



＊市場憧憬儲局今月減息，新地逆市上揚＊



內房股個別發展，恆大（０３３３３）上月銷售額微漲０﹒４％，全日仍漲１﹒１４％，報

２２﹒２５元；碧桂園（０２００７）微升０﹒３４％，報１１﹒９８元；潤地（０１１０９）

升０﹒９９％，報３５﹒５５元；融創（０１９１８）升０﹒７８％，報３９元；旭輝

（００８８４）半年合同銷售增近三成四，連升五日後，再微彈０﹒１９％，報５﹒３６元。

隔晚美國公布ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ令人失望，市場憧憬聯儲局會於今月減息，本地地產股

今日繼續逆市抽高，新地（０００１６）漲１﹒１１％，報１３６﹒２元；太古（０００１９）

升不足半點，報９８﹒０５元；恆地（０００１２）跌０﹒３４％，報４３﹒９元；九置

（０１９９７）微跌１﹒１６％，報５５﹒１５元。

新城系繼續受主席王振華猥褻案困擾，野村亦正檢討其目標價，系內股價全線走低，其中新

城發展（０１０３０）瀉１０﹒５７％，報７﹒１９元，盤中低見６﹒５５元，創三個月新低。

新城悅（０１７５５）急挫１３﹒１１％，報５﹒７元。

半新股插水，中煙香港（０６０５５）上日（３日）炒高至２８﹒５元，較招股價高近５倍

後，全日大幅回吐２８﹒１５％，報１３﹒７８元。鷹普精密（０１２８６）連升兩日累漲

４６﹒８％後，現價回吐１８﹒３３％，報３﹒６１元。（ｊｔ）

