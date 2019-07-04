【香港政情】郭榮鏗指張建宗自上周起一直以沒逼切性為由拒絕會面

《經濟通通訊社４日專訊》民主派上星期曾要求與政務司司長張建宗會面惟遭拒絕。公民黨

法律界議員郭榮鏗指，民主派希望透過會面，討論立法會財委會議程及管治問題，但對方拒絕會

面，指沒有逼切性。

郭榮鏗指，特區政府多次表示要聆聽各方意見，但現時拒絕見泛民，質疑政府如何聆聽香港

人意見。

他認為，面對示威者衝擊立法會，不是加強立法會保安便能解決，社會要思考於事件中獲得

甚麼教訓，政府就要反思當初為何繞過程序，強推《逃犯條例》修訂。（ｆｗ）（ｚｚ）

