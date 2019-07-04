《經濟通通訊社４日專訊》立法會受早前到示威者闖入，部分樓層設施受破壞，立法會行管
會今日開會討論善後工作。立法會主席、行管會主席梁君彥見記者時表示，事件涉及的個人資料
遺失，是指立法會通行證資料遺失，但當中並不涉及身分證號碼資料，未知涉及多少人，但已向
私隱專員通報。（ｃｗ）（ｚｚ）
04/07/2019 15:32
【移交逃犯】梁君彥指有立會通行證資料遺失，但不涉及身分證號碼
《經濟通通訊社４日專訊》立法會受早前到示威者闖入，部分樓層設施受破壞，立法會行管
會今日開會討論善後工作。立法會主席、行管會主席梁君彥見記者時表示，事件涉及的個人資料
遺失，是指立法會通行證資料遺失，但當中並不涉及身分證號碼資料，未知涉及多少人，但已向
私隱專員通報。（ｃｗ）（ｚｚ）
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