【移交逃犯】林鄭邀進行閉門會議，科大學生會拒絕並要求公開對話

《經濟通通訊社４日專訊》科大學生會於社交媒體發文表示，行政長官林鄭月娥昨日曾邀請

學生會代表出席閉門會議，科大學生會拒絕其邀請，要求公開對話。

科大學生會提出對話條件，要求政府回應示威者五大訴求，停止重覆無意義的表態。學生會

表示不能代表所有示威者，要求對話包含各界別代表及開放予全港市民參與，讓所有人擁有發言

權利。

科大學生會建議使用科大賽馬會大堂作為全民對話會場，政府一方暫時未有回覆。（ｈｍ）

（ｚｚ）

