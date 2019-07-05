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即市新聞

05/07/2019 11:25

《缸邊麗評－熊麗萍》內險首選平保，外險至愛友邦

　　《缸邊麗評》中美兩國領導人上周末會面同意重啟貿易談判，美國總統特朗普亦表示會向華
為出售零部件產品。但不足一星期，美國的言論又似在「淡化」這個共識，而恆指昨天亦只是一
度輕微突破２９０００點。筆者認為市場料已消化中美貿易的利好消息，短期大市將受中美雙方
言論及動作影響。
　　國務院總理李克強日前出席２０１９年夏季達沃斯論壇開幕式時亦清楚表示，中國將進一步
放寬市場准入，為各類所有制企業、內外資企業打造一視同仁、公平競爭的市場環境。無獨有偶
，發改委亦公布取消外資進軍內地燃氣市場的限制，當中包括取消石油天然氣勘探開發，限於合
資、合作的限制，及５０萬人口以上城市燃氣、熱力管網須由中方控股的限制。上述措施理應對
中美貿易談判有幫助。
　
＊中美續拉鋸＊
　
　　但美國方面傳來的消息卻增添不明朗。美國白宮貿易顧問納瓦羅表示美國只可出售少量低技
術晶片予華為，並繼續禁止華為在當地進行５Ｇ建設，這與特朗普的說法已有出入。雖然筆者對
特朗普所說的「共識」一直都有保留，估計美國亦會觀察中國在增加購買美國農產品的數量及速
度，預期雙方繼續在一個拉鋸的談判格局。
　
＊兩萬九減磅＊
　
　　從目前資料顯示，所謂中美貿易代表恢復商討，似是以通話模式展開，當中能否找到真正底
線，以便進行正式商討，這對後市走勢仍是關鍵，但可以預期內地及港股繼續因為中美談判而顯
得反覆，恆指２９０００以上宜先減磅。
　
＊達沃斯之後＊
　
　　除了留意大市走勢之外，中國開放市場及刺激經濟措施對今年下半年投資策略更值得關注。
按照李克強總理在達沃斯論壇的言論，內地將原來規定２０２１年取消證券、期貨及壽險外資比
例限制，提前至２０２０年。
　　究竟，政策對內地保險企業發展如何，筆者認為內險企業對外資企業加入競爭已有心理準備
，內地大型國有險企始終有一定的市場佔有率優勢，但在應對市場變化及創新產品方面料較其他
股份制企業及外資遜色，平安保險（０２３１８）業務及產品較多元化，適應市場變化的能力較
強，內險股首選平安保險，外資保險股仍偏愛友邦保險（０１２９９）。
《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》
　
＊筆者持有友邦保險股份

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