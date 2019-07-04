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即市新聞

04/07/2019 16:30

《股金豐采－涂國彬》經濟不明朗，銅價續疲弱

　　《股金豐采》原本從年初開始，市場氣氛好轉，各類風險資產普遍反彈，包括銅價。銅價在
５８００美元找到支持，隨後動能明顯增強，到２月尾已經升至６４００美元上方，４月更是一
度突破６６００美元。
　
＊歐洲或有放緩，美國數據不一＊
　
　　這段期間，雖然歐洲經濟繼續放緩，但也有一些樂觀的表現，包括歐元區製造業ＰＭＩ出現
九個月來首次反彈。中國數據有意外表現，一季度經濟開局平穩，投資者信心增強，資本市場相
當活躍，包括製造業和ＧＤＰ等數據轉強，加上中美貿易關係傳出樂觀信號，經濟見底的聲音增
多。美國數據雖然也好壞不一，但整體還是樂觀，非農數據走強，３月ＣＰＩ為２０１８年１月
來最大升幅，ＰＰＩ是５個月來最大月度升幅。
　　但大市到了５月急轉，主要是特朗普發推特加深了中美貿易衝突，雙方互不相讓，需求擔憂
進一步升溫，拖累銅價，令其回吐漲幅，並在６月初再度回到年初的起點，５８００美元一線。
除了貿易戰的影響，全球經濟增長放慢的擔憂也加深，投資者看到受壓的歐洲經濟火車頭德國的
工業和勞動力市場，以及欠佳的中美數據，想到如果中美貿易談判破裂，那麼將會造成更大的負
面影響。
　
＊貿談結果未知，庫存數在高位＊
　
　　直到中美領導人通話，確認６月底會面，銅價才開始跟隨其他風險資產一同反彈，但動能仍
然有限。在習特會後更是利好出盡，開始回吐漲幅。畢竟整體經濟放緩的擔憂持續存在，中美談
判最終結果也是未知數，且最新的庫存數據顯示增長到年內新高。銅價隨後將重新回到
５８００美元水平並再度考驗該支持，至少短期看不到走出弱勢的可能。　　　
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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