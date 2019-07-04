《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》西部超導、心脈醫療、南微醫學、虹軟科技
於昨晚及今日凌晨陸續披露科創板招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告等材料。上述四間
企業均於７月８日初步詢價，７月１０日網上路演，７月１１日進行網上網下申購。
中證監昨晚還公布，同意天宜上佳、方邦電子、瀚川智能、沃爾德進行科創板首次公開發行
股票註冊。
截至７月４日，獲得中證監註冊通過的企業達到２２間，另有９間通過科創板上市委審議的
企業等待中證監「首肯」。
04/07/2019 08:48
【科創板】西部超導等四間科創板企業今起招股
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》西部超導、心脈醫療、南微醫學、虹軟科技
於昨晚及今日凌晨陸續披露科創板招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告等材料。上述四間
企業均於７月８日初步詢價，７月１０日網上路演，７月１１日進行網上網下申購。
中證監昨晚還公布，同意天宜上佳、方邦電子、瀚川智能、沃爾德進行科創板首次公開發行
股票註冊。
截至７月４日，獲得中證監註冊通過的企業達到２２間，另有９間通過科創板上市委審議的
企業等待中證監「首肯」。
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