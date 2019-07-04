【國務會議】李克強：支持自貿區在改革開放更多先行先試

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》國務院總理李克強３日主持召開國務院常務

會議，聽取賦予自由貿易試驗區更大改革創新自主權落實情況匯報，支持自貿試驗區在改革開放

方面更多先行先試；部署完善跨境電商等新業態促進政策，適應產業革命新趨勢推動外貿模式創

新。

會議指出，各自貿試驗區積極發揮「排頭兵」作用，在深化「放管服」改革、提高貿易投資

便利化水平、促進創新發展等方面形成了一批試點經驗，並已在全國推廣。下一步，要立足改革

開放大局和高質量發展要求，對標高標準國際經貿規則，緊扣制度創新，支持自貿試驗區在進一

步自主開放、不斷開放、加大開放上邁出新步伐，探索更多可複製可推廣的經驗做法。

一要推動相關省市政府加大向自貿試驗區下放省級管理權限，尤其是投資審批、市場准入等

權限。

二要實施好２０１９年版自貿試驗區外商投資准入負面清單，加快調整完善相關法規。對貿

易便利化創新、多式聯運「一單制」改革等提出具體措施。

三要完善保障措施。對重大改革事項，地方和部門要建立聯合推進機制。對需要調整實施法

律法規的，要抓緊按程序提請調整和辦理。



＊支持跨境電商等新業態發展＊



會議指出，支持跨境電商等新業態發展，是適應產業革命新趨勢、促進進出口穩中提質的重

要舉措。近年來，跨境電商規模快速擴大，成為外貿增長突出亮點，倒逼了國內產業升級，釋放

了市場消費潛力，促進快遞等流通業發展，帶動了創業創新和大量就業。下一步，一要在現有

３５個跨境電商綜合試驗區基礎上，根據地方意願，再增加一批試點城市。對跨境電商綜合試驗

區電商零售出口，落實「無票免稅」政策，出台更加便利企業的所得稅核定徵收辦法。完善跨境

電商統計體系。

二要鼓勵搭建服務跨境電商發展的平台，建立配套物流等服務體系，支持建設和完善海外倉

，擴大覆蓋面。

三要完善包容審慎監管，嚴厲打擊假冒偽劣，依法保護商家和消費者權益。加強國際交流合

作，積極參與跨境電商相關國際規則制定。

