【駐京專電】易會滿：推動資本市場重點改革措施抓緊落地

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》中證監主席易會滿６月２９日在黨委「不忘

初心、牢記使命」主題教育第７次集中學習研討會上表示，要堅持「四個敬畏」、「一個合力」

，推動資本市場重點改革措施抓緊落地，牢牢守住不發生系統性風險底線，穩步推進資本市場改

革開放發展工作。

易會滿強調，準確把握當前資本市場的主要矛盾，深入查找存在的差距和短板，進一步明確

市場改革發展的方向和路徑，切實增強使命和擔當。

