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04/07/2019 08:54

【駐滬專電】上海與國家電網簽約，推進「三型兩網」建設

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海市政府與國家電網昨日（３日）在滬簽
署協議，共同推進「三型兩網」建設，助力長三角一體化發展。
　　「三型兩網」是指樞紐型企業、平台型企業、共享型企業，建設運營好智能電網和打造電力
物聯網。
　　根據協議，雙方將在加強智能電網建設、加快電力物聯網建設、建設現代化城市配電網、打
造能源互聯網生態圈、推進電能替代、優化營商環境、深化改革等方面開展戰略合作，助力長三
角一體化發展，為上海經濟社會發展提供安全高效、清潔低碳的能源電力供應。

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