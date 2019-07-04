《貿易磨擦》印度對中國尼龍合成纖維長絲紗線產品發起反傾銷調查

《經濟通通訊社４日專訊》據中國商務部消息，印度商工部在上月２８日發布公告，宣布對

自中國進口的尼龍合成纖維長絲紗線產品發起反傾銷調查。本案被調查產品被列在印度海關編碼

５４０２３１、５４０２３２、５４０２３９、５４０２４５、５４０２４９、５４０２５１、

５４０２５９、５４０２６１和５４０２６９項下。（ｃａ）

