《經濟通通訊社４日專訊》據中國商務部消息，印度商工部在上月２８日發布公告，宣布對
自中國進口的尼龍合成纖維長絲紗線產品發起反傾銷調查。本案被調查產品被列在印度海關編碼
５４０２３１、５４０２３２、５４０２３９、５４０２４５、５４０２４９、５４０２５１、
５４０２５９、５４０２６１和５４０２６９項下。（ｃａ）
04/07/2019 09:15
《貿易磨擦》印度對中國尼龍合成纖維長絲紗線產品發起反傾銷調查
《經濟通通訊社４日專訊》據中國商務部消息，印度商工部在上月２８日發布公告，宣布對
自中國進口的尼龍合成纖維長絲紗線產品發起反傾銷調查。本案被調查產品被列在印度海關編碼
５４０２３１、５４０２３２、５４０２３９、５４０２４５、５４０２４９、５４０２５１、
５４０２５９、５４０２６１和５４０２６９項下。（ｃａ）
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