【華為動向】韓媒：華為ＭａｔｅＸ光學膠膜供應商或發生變化

《經濟通通訊社４日專訊》據南韓媒體ｓｉｓａｊｏｕｒｎａｌ－ｅ報道，華為可折疊智能

手機ＭａｔｅＸ光學膠膜（ＯＣＡ）供應商可能會發生變化，預計會對產品開發造成影響。

報道稱，３Ｍ最初提供的一些產品出現了質量問題，華為要求京東方（深：０００７２５）

將ＯＣＡ供應商從３Ｍ變更為其他廠商。

華為在今年２月，率先公布折疊屏５Ｇ手機ＭａｔｅＸ，高層早前表示，手機ＭａｔｅＸ預

期會在７月底８月初發布。（ｃａ）

