《經濟通通訊社４日專訊》據南韓媒體ｓｉｓａｊｏｕｒｎａｌ－ｅ報道，華為可折疊智能
手機ＭａｔｅＸ光學膠膜（ＯＣＡ）供應商可能會發生變化，預計會對產品開發造成影響。
報道稱，３Ｍ最初提供的一些產品出現了質量問題，華為要求京東方（深：０００７２５）
將ＯＣＡ供應商從３Ｍ變更為其他廠商。
華為在今年２月，率先公布折疊屏５Ｇ手機ＭａｔｅＸ，高層早前表示，手機ＭａｔｅＸ預
期會在７月底８月初發布。（ｃａ）
04/07/2019 14:40
【華為動向】韓媒：華為ＭａｔｅＸ光學膠膜供應商或發生變化
《經濟通通訊社４日專訊》據南韓媒體ｓｉｓａｊｏｕｒｎａｌ－ｅ報道，華為可折疊智能
手機ＭａｔｅＸ光學膠膜（ＯＣＡ）供應商可能會發生變化，預計會對產品開發造成影響。
報道稱，３Ｍ最初提供的一些產品出現了質量問題，華為要求京東方（深：０００７２５）
將ＯＣＡ供應商從３Ｍ變更為其他廠商。
華為在今年２月，率先公布折疊屏５Ｇ手機ＭａｔｅＸ，高層早前表示，手機ＭａｔｅＸ預
期會在７月底８月初發布。（ｃａ）
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