【聚焦人幣】人幣中間價連貶兩日，即期高開８３點報６﹒８７５０

《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７０５，較上個交易日貶６５

點子，連跌兩日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８３點子，報６﹒８７５０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８８３３。

招商證券在展望匯市下半年表現時認為，從目前決策層的表態看，一方面，人行仍將採取在

離岸市場發行央票回收多餘流動性等方式防範外匯市場出現嚴重的順周期行為；另外一方面，提

升匯率彈性，發揮匯率這個基礎價格的調節作用。（ｃａ）

