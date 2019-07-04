【人行收水】人行逆回購九連停，今日淨回籠３００億元

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收

央行逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，今日不開展逆回購操作，為連續第九日停逆

回購。

公開市場今日有３００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠３００億，本周已

累計淨回籠３１００億元。（ａｃ）

