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即市新聞

04/07/2019 16:14

【接管包商】銀保監：包商各業務恢復正常，中小行流動性風險化解

　　《經濟通通訊社４日專訊》銀保監副主席周亮今日在新聞發布會上表示，包商銀行被接管之
後，在監管部門和各方面的努力下，當前該行各項業務已經恢復正常，其他中小銀行流動性風險
也得到化解，目前市場運行非常平穩。（ｗｌ）

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