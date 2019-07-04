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04/07/2019 11:54

【ＦＯＣＵＳ】香港ＰＭＩ連縮１５月，零售外貿前景恐更凍

　　【ＦＯＣＵＳ】香港６月ＰＭＩ錄連續第１５個月收縮（４７﹒９），為愁雲慘淡的全球製
造業再添新註腳。加上香港大學「香港經濟及商業策略研究所」於三個月內，第二度調低本港全
年ＧＤＰ增長預測至１﹒８％，較早時更有中銀香港分析師指全年增長或低至１﹒７％左右，均
大幅低於去年３％往績。

＊瑞士手錶銷情一葉知秋＊

　　ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ周四（４日）公布數據顯示，期內香港私營經濟景氣度再現大幅倒退
，企業訂單因憂慮貿易戰及近期反修例風波而減少，其中，來自中國內地的訂單量跌幅更錄三年
半以來最急；同時，僱員人數和採購活動亦雙雙縮減。
　　早在６月ＰＭＩ揭盅前，５月本港零售及出口表現已分別錄連續４個月及７個月下跌，業界
預警，６月零售跌幅恐因政局動盪負增長接近兩位數，「大家都要有心理準備」；就後者而言，
有「世界經濟金絲雀」之稱的韓國，最新公布６月出口同比跌幅達１３﹒５％的２０１６年初以
來最大，同區域的香港或難獨善其身。
　　需求不景，更可從瑞士手錶銷情一葉知秋。瑞士鐘錶工業協會（ＦＳＷＩ）公布，５月整體
手錶出口升１１﹒４％，其中對中國內地、日本、美國分別勁增８１％、３９﹒８％、１０﹒４
％，惟銷售佔比最大的香港是個例外，當月錄續跌７％，確認自年初以來的下行趨勢。

＊機構三個月內兩削預測＊

　　逆風之下，儘管政府仍維持對全年經濟增長２％－３％基本預測，但港大就繼４月下調全年
經濟預測由２﹒８％至２﹒３％後，本月第二度下調預測至１﹒８％，相當於短短三個月內看淡
達１個百分點。更淡的來自中銀香港高級經濟研究員王春新，其於最新報告指，今年香港整體經
濟將現金融海嘯以來的最低增長，ＧＤＰ料增１﹒７％左右。
　　隨著近期香港政治事件持續發酵，國際間關於「中國是否還需要香港？」的爭論四起。官媒
《人民日報》罕有寫到：「香港雖有不錯的家底，但在全球經濟格局深度調整、國際競爭日趨激
烈的背景下，也面臨很大的挑戰，經不起折騰，經不起內耗」，似暗示社會若持續撕裂，香港國
際化商業大都會的地位將衰落。
　　面對零售、外貿、物流、旅遊等行業的更凍時刻恐仍未至，已陷「跛腳鴨」狀態的港府切勿
掉以輕心。

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