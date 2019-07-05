《陸言堂－陳永陸》港股有望再試３００００點，中滙集團值得留意

《陸言堂》自從中國國家主席習近平於周六（２９日）與美國總統特朗普會晤，結果較大家

預期好後，港股持續上升，並在２９０００點開始有阻力，不過相信壓力只是短暫性。



之前也說，特朗普也有壓力。不過想不到的是習近平及特朗普兩人會談８０分鐘後，最後兩

國元首同意中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商，美方表示不再對中國出口產品加

徵新關稅，同時兩國經貿團隊將就具體問題進行討論，特朗普更對中國電訊商華為的態度亦軟化

，令不少分析都認為，今次「習特會」中國獲益較多。



由於今次「習特會」的氣氛良好，所以刺激港股一度上試並突破２９０００點的水平，雖然

短期有所回吐，但相信整固過後有機會重新上試３００００點的關口。主要原因是去年因為中美

的貿易問題，恆指跌至２５０００點以下水平，但５月特朗普突然反面，恆指跌穿２７０００點

便反彈，明顯市場對於中美貿易問題的消化能力更強，又或者大家相信港股之升勢根本未完，所

以在中美貿易協議的憧憬、資金有再度流入跡象、減息等刺激經濟政策憧憬下，恆指絕對可以再

試３００００點。



＊中滙集團營運效益持續優化＊



近日資金流入香港市場，當中ＩＰＯ市場十分活躍亦有關係，其中中滙集團（００３８２）

可以留意。集團已引入邱德根家族基金持有的Ａｒｉａｎａ Ｃａｐｉｔａｌ作為基石投資者，

總認購金額約２﹒１億港元，佔公司是次全球發售股份的２５﹒９４％，這的確引人關注，因為

邱德根家族投資一向甚為審慎，今次參與的份額如此多，中滙集團應該有其吸引之處。



另外，與其他教育股截然不同，中滙集團是大灣區最大的民辦商科高等教育集團，戰略重點

是商務課程（如會計、金融、經濟學及商務英語），目前旗下運營兩家民辦高等教育機構（華商

學院及華商職業學院）及一家海外職業教育機構（澳洲國際商學院）。值得留意的是中滙集團旗

下的澳洲國際商學院是自營的國際學院，由集團直接營運，是目前港股中少數具有直營經驗的高

等教育公司，相信這對集團未來計劃在英國及新加坡市場建立新學校提供良好的資源基礎。



至２０１９年２月２８日止六個月，中滙集團旗下三所高等教育學院的總入學學生人數為

３２６９３人，較去年８月３１日止兩個人數保持持續上升趨勢。其中，華商學院的期內收入佔

比仍是最高，達７５﹒９％，而按年收入增幅達１３﹒９％。反映除學費的提升外，商科學歷教

育的需求殷切亦是一大因素。另外，中滙集團毛利率由２０１６年的４３﹒１％，升至今年上半

年的４７％，營運效益持續優化。此外，今年上半年的利潤為９８７５萬元人民幣，但若撇除上

市費用純利接近１﹒１２億元人民幣，按年增長２３﹒６％，預測市盈率僅約１２倍，加上派息

率３０％，種種因素都值得留意。《獨立股評人 陳永陸》

