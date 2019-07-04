《日入而息》百威亞太明起招股，港交所下一步要將阿里百度帶回家

《今天重點》﹡全球最大啤酒生產商百威英博分拆的百威亞太（０１８７６）明日起招股，

入場費約４７４７﹒３６元，集資規模最多約７６４﹒４７億元。公司稱，

毋須依賴收購維持增長

﹡港交所行政總裁李小加表示，下一階段的發展目標是先把流浪在國外市場的

中國本土上市企業帶回國內，例如「阿里巴巴」、「百度」等公司

﹡港股反覆，兩萬九關得而復失

﹡新城發展急換主席，惟股價尚未止瀉，全日挫１１％，新城悅更跌１３％

﹡香港經季節調整後ＰＭＩ回升至６月份的４７﹒９，顯示本港營商情緒略為

改善，惟數字已連續１５個月處於５０以下的收縮水平



《即日市況》﹡港股走勢反覆，全日收跌５９點報２８７９５，二萬九關得而復失



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒３％守三千，成交再縮一成至４３８５億



《美元匯價》﹡降息預期回彈，美匯高位料難企穩；歐元最新報１﹒１２８５╱８９，日圓

最新報１０７﹒７７╱７８



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）周受資稱手機是「不能打輸的仗」

﹡中生製藥（０１１７７）附屬開發的抗血栓藥獲國家藥監局註冊

﹡光大水務（０１８５７）簽署三個環保項目，總投資涉３﹒４億元人民幣

﹡坤集團（００９２４）超購逾１２倍，一手中籤率僅７％

﹡港交所（００３８８）李小加稱下階段目標把流浪國外市場的企業如阿里百

度帶回國內

﹡能源國投（００３５３）附屬發新股本，涉資７０００萬元人民幣償還債務

﹡國美（００６２８）６月底止投資結構性存款產品結餘６８００萬元人民幣

﹡羚邦（０２２３０）力拓動畫製作，冀與原身業務產生協同效應

﹡陸慶娛樂（０８０５２）發４０００萬元換股票據，投資珠三角會所業務

﹡新城控股醜聞過後償債能力成隱憂，旗下公司債價格曾挫１５％

﹡煜新控股（０１０４８）已向港交所提交復牌建議

﹡銀城國際（０１９０２）附屬投得南京商住地使用權

﹡瀘州市商業銀行（０１９８３）改名為瀘州銀行

﹡金商（００５３５）６月合約銷售總額按年升１﹒１４倍至約６０億元人幣

﹡嘉利（０１０５０）嘉輝豪庭第四及五期項目盈利能力提高，料年內開始預

售

﹡百威亞太（０１８７６）明起招股，入場費約４７４７元

﹡領視控股（００７８９）達成復牌條件，明早起恢復買賣

﹡當代置業（０１１０７）６月合約銷售額按年升１０﹒２％

﹡中駿集團（０１９６６）６月份合同銷售額按年增１﹒９３倍



《神州民企》﹡蠟筆小新食品（０１２６２）控股股東１﹒４７億售近兩成公司股權

﹡騰訊《一起來捉妖》接入防沉迷系統，未成年用戶晚上９點後禁玩

﹡全通（００６３３）訂綜合能源基地框架協議，提供發電站儲能解決方案

﹡陽光１００（０２６０８）上月銷售額約７﹒４億元人民幣，按年跌五成六

﹡美的置業首（０３９００）６月合同銷售額按年升１６﹒８％

﹡花樣年（０１７７７）６月份銷售額按年升２３﹒７％

﹡建業地產（００８３２）６月份合同銷售額按年跌４％

﹡聯交所將飛克國際（０１９９８）置於除牌程序第三階段

﹡時代中國（０１２３３）６月合同銷售額增１０％，上半年累計合同銷售額

升２０％



《中國要聞》﹡Ａ股市場再現ＩＰＯ塞車，近５００企業等候上市審批

﹡世界新能源汽車大會表示２０３５年新能源汽車全球佔半

﹡四川珙縣５﹒６級地震，暫無房屋倒塌和人員傷亡報告

﹡深圳推行垃圾分類激勵機制：個人最高可獲１０００元

﹡朝陽警方表示向百度李彥宏潑水者被行拘５日

﹡農業農村部表示援疆工作聚焦重點區域加大支援力度；全國２５個省區的豬

瘟疫區全部解除封鎖

﹡銀保監表示５月末普惠小微企業貸款餘額超１０萬億元

﹡人行表示發行新版人民幣不會引起通貨膨脹；儘管非現金支付發展迅速，但

現金仍是重要工具

﹡業內人士表示國內輪胎市場銷售疲軟難漲價

﹡安邦轉讓旗下和諧健康險股權，福佳集團爭５１％股權

﹡利空衝擊不改原油漲勢，內地成品油價上調幾成定局

﹡印度對中國尼龍合成纖維長絲紗線產品發起反傾銷調查

﹡人行逆回購九連停，今日淨回籠３００億元

﹡上海成立人工智能產業工作領導小組

﹡美商務部表示華為仍在黑名單，繼續按最高國安標準審查

﹡美國司法部要求法院拒絕受理華為起訴華府訴訟

﹡韓媒表示華為ＭａｔｅＸ光學膠膜供應商或發生變化

﹡商務部表示不可靠實體清單按既定節奏履行程序；中美如果能達成協議，加

徵的關稅必須全取消；商務部敦促美國盡快落實允許美企向華為出售產品承

諾；ＲＣＥＰ新一輪談判２２日起在河南鄭州舉行

﹡稻米行業機構表示美國史上首次對中國出口稻米

﹡包商下周一對存量同業存單置換，新單本息全額保障

﹡內地發布養老托育家政等社區家庭服務業稅費優惠政策

﹡人民日報就王振華猥褻案發聲：是否存在輸送幼女的病態利益鏈

﹡報道指抖音涉違歐盟私隱例，或面臨高達１﹒８億罰款

﹡銀保監表示正對保險業突出風險和問題進行檢查；為安邦做逾萬億資產「瘦

身」，風險初步控制；包商各業務恢復正常，中小行流動性風險化解；銀保

監副主席表示當前銀行業不良貸款率穩定在２％左右；銀保監梁濤稱支持保

險資管投資科創板公司股票；銀保監表示不可能放低貸款標準，促加強製造

業信貸投放；歡迎境外機構參與銀行保險等機構改革重組

﹡通威股份料半年盈利升５５％，太陽能電池出貨增近倍

﹡江蘇省證監局約談新城控股董秘，提示做好信息披露

﹡外交部表示不會將人民幣匯率作為工具應對貿易爭端

﹡福田汽車上半年新能源車銷量按年增逾１﹒４倍

﹡中船重工原總經理孫波因受賄及瀆職，一審被判１２年

﹡經濟學人智庫料中國２０２６年人口見頂勞動人口倒退



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０７７５﹒９點



《其他消息》﹡毛孟靜批評若以書面傳閱方式審批議案是開危險先例

﹡郭榮鏗指張建宗自上周起一直以沒逼切性為由拒絕會面

﹡黃碧雲稱行管會曾討論另覓場地開會，但認為不可行

﹡金管局冀透過銀債推動業界開拓銀髮產品市場；港府發行第４批銀色債券，

息率不少於３厘

﹡匯豐表示經濟下行壓力大，今批銀債保證息率３厘屬合理

﹡被指款待馬時亨，呂志和發聲明駁斥：純屬誣衊內容失實

﹡政府宣布梁仲賢下周一起升任通訊事務總監

﹡證監會兩年向逾４６家上市公司發關注函，５５％涉收購或出售項目

﹡工總郭振華稱生產鏈趨全球化避關稅影響，立會衝擊事件或影響經濟

﹡優質教育基金表示優先主題聚焦創科教育及培養學生正面思考

﹡上半年度樓宇買賣總值按年跌１﹒５％至３９７５億元

﹡深股通額度全日用１﹒４５億元；滬股通額度全日用近１１億元，陸股通淨

賣入９﹒８億元

﹡優材資源中心建議提升學生數理能力，配合大灣區政策

﹡研究指紀律部隊連續兩年成為最不受ＤＳＥ考生歡迎職業

﹡屯門「龍床盤」菁雋降價加推３６伙，入場１７４萬起



《移交逃犯》﹡劉兆佳稱潛在深層次矛盾爆發無得收科，政改亦非出路

﹡梁君彥指有立會通行證資料遺失，但不涉及身分證號碼；未有立會損失統計

數字，冀１０月開會但有困難

﹡英外相表示非常認真看待《中英聯合聲明》，促中國遵守

﹡陳健波下周去信各議員詢問是否同意以書面傳閱表決

﹡再評英國涉港言論，外交部表示某些人執迷不悟一錯再錯

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