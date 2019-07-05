《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 假 期 休 市
標普５００ 假 期 休 市
納斯達克 假 期 休 市
倫敦富時１００ ７６０３．５８ 跌 ５．７４點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２６２９．９０ 升 １３．６６點╱０．１１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６２０．７３ 升 １．９２點╱０．０３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．８４，歐元兌美元１．１２８７
05/07/2019 07:46
《日出而作》歐股個別發展，德國十年期債息穿負０﹒４，美匯偏軟
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 假 期 休 市
標普５００ 假 期 休 市
納斯達克 假 期 休 市
倫敦富時１００ ７６０３．５８ 跌 ５．７４點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２６２９．９０ 升 １３．６６點╱０．１１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６２０．７３ 升 １．９２點╱０．０３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．８４，歐元兌美元１．１２８７
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印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
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