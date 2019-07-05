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05/07/2019 07:46

《日出而作》歐股個別發展，德國十年期債息穿負０﹒４，美匯偏軟

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　　　　　　　假　期　休　市　
　　　　　　　　標普５００　　　　　　　　　　　假　期　休　市　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　　　　　　假　期　休　市　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６０３．５８　跌　　　５．７４點╱０．０８％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２６２９．９０　升　　１３．６６點╱０．１１％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６２０．７３　升　　　１．９２點╱０．０３％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．８４，歐元兌美元１．１２８７

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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