《外資精點》新城控股不明朗性增加，下調目標價３８％降級至中性

《經濟通通訊社５日專訊》野村發表研究報告將新城控股（０１０３０）的投資評級由「買

入」下調至「中性」，目標價亦降低３８％至７﹒５元，即較其資產淨值折讓６０％，比之前折

讓５０％有所擴大，以反映未來公司資金成本可能上升以及企業管治紀錄惡化之影響。

野村目前首選的內房股為華潤地產（０１１０９）、旭輝控股（００８８４）及世茂房地產

（００８１３）。

野村認為，雖然新城控股更換主席，暫時未見即時負面影響，但對公司在新主席領導下，能

否維持高銷售和土地成本優勢能否持續存疑，而聲譽與可信度對公司從銀行獲取融資以及從當地

政府取得土地儲備相當重要，惟近日事件卻令新城控股聲譽受到打擊，而修復聲譽需要一段時間

。

野村解釋，未有將新城控股的評級降至「沽售」，主要因為公司現時估值不高，而其新設的

目標價７﹒５元，相當於２０２０年預測市盈率之３﹒６倍及股息率９﹒６％，下行空間有限。

同時，野村亦無調整新城控股盈利預測。（ｂｎ）



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