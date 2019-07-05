《華爾街內望》美股假期休市，意大利股市創近一年新高

《經濟通通訊社５日專訊》美股周四（４日）因獨立日假期休市，歐洲股市普遍向好，因意

大利政府避免歐盟的紀律處分，加上市場對主要央行將放寬貨幣政策的預期升溫。

泛歐ＳＴＯＸＸ ６００指數上升０﹒１％，連續第６個交易日上漲，因市場認為如果拉加

德擔任下一任歐洲央行行長，她將維持歐洲央行的鴿派立場。

意大利ＭＩＢ指數上漲１％，觸及近一年來的新高，當中意大利銀行股急升３﹒４％。英國

富時指數微跌０﹒１％，德國ＤＡＸ指數收漲０﹒１％，法國ＣＡＣ ４０指數無大變動。

（ｍｎ）

