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即市新聞

05/07/2019 17:14

《窩輪匯智－劉嘉輝》交投轉靜，靜極思動？

　　《窩輪匯智》上周提到波幅日漸收窄，投資者或會留意其「靜極思動」的機會，趁引伸波幅
低時入場博取單邊突破，並要嚴守紀律保守實力。
　　本周恆指裂口上升試兩萬九後又再回復悶局，連帶港股成交亦回落，周五（５日）全日成交
不足５６５億元。
　　在買賣兩閒的市況下，投資者以窩輪作部署，特別要留意多個因素，首先是引伸波幅的走勢
。本周隨恆指進一步上試２９０００點，恆指波幅指數再跌至約１４之今年低位附近。引伸波幅
向下，對無論是認購證或是認沽證都有負面影響，特別是對一些年期較短及價外程度較大的產品
，因為當波幅下跌，正股能否於窩輪到期時達到價內的機會亦相對下跌，但相反當波幅上升時，
正股能否於窩輪到期時達到價內的機會亦相對提高。
　　此外，在好淡爭持而交投較少的市況中，往往令個股的買賣差價擴闊或買賣盤數量減少，加
大了發行商對沖難度，當反映於窩輪身上時，難免出現較闊的買賣差價。
　　話分兩頭，隨引伸波幅顯著回落，窩輪的定價亦有機會下跌，窩輪的有效槓桿較早前亦有機
會提升。以市場上約３％價外，８月到底到期、８０００兌１的恆指認購證為例，實際槓超過
２５倍。投資者欲以這類高槓桿產品作短線部署，要份外留意注碼控制，因為短身證的每日時間
值損耗較大，而引伸波幅對短身證影響亦較大。
　　對於持較中線看法的投資者，則可選擇一些年期相對長的產品，即使市況走勢較預期有出入
，都仍有時間換取窩輪變為價內，以賺取價內值的可能。以今年１０月底到期，２％價外，
１００００兌１恆指認購證為例，實際槓桿約１５倍。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》

　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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