《選股情報－石鏡泉》仍舊

《選股情報》仍如昨日（４日）所議，但今日（５日）宜升。



昨題：「守住２８６上望２９６」

內文：「２８６已守兩天，再守埋今天（４日），就可以當守到，可上望２９６的再上一個

下跌裂口。」



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

