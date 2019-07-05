《選股情報》仍如昨日（４日）所議，但今日（５日）宜升。
昨題：「守住２８６上望２９６」
內文：「２８６已守兩天，再守埋今天（４日），就可以當守到，可上望２９６的再上一個
下跌裂口。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
05/07/2019 09:08
《選股情報－石鏡泉》仍舊
《選股情報》仍如昨日（４日）所議，但今日（５日）宜升。
昨題：「守住２８６上望２９６」
內文：「２８６已守兩天，再守埋今天（４日），就可以當守到，可上望２９６的再上一個
下跌裂口。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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