《經濟通通訊社５日專訊》中信股份（００２６７）分拆中信出版集團股份
（深：３００７８８）上市，中信出版已獲得中證監和深圳證券交易所有關Ａ股發行及上市的書
面批覆，股份今日上市。
緊隨中信出版Ａ股發行及上市完成後，中信股份仍持有中信出版７３﹒５％股權。（ｅｃ）
05/07/2019 12:23
中信股份（００２６７）分拆中信出版集團，今日深圳創業板掛牌
《經濟通通訊社５日專訊》中信股份（００２６７）分拆中信出版集團股份
（深：３００７８８）上市，中信出版已獲得中證監和深圳證券交易所有關Ａ股發行及上市的書
面批覆，股份今日上市。
緊隨中信出版Ａ股發行及上市完成後，中信股份仍持有中信出版７３﹒５％股權。（ｅｃ）
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