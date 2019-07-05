中信股份（００２６７）分拆中信出版集團，今日深圳創業板掛牌

《經濟通通訊社５日專訊》中信股份（００２６７）分拆中信出版集團股份

（深：３００７８８）上市，中信出版已獲得中證監和深圳證券交易所有關Ａ股發行及上市的書

面批覆，股份今日上市。

緊隨中信出版Ａ股發行及上市完成後，中信股份仍持有中信出版７３﹒５％股權。（ｅｃ）

