《專家之言－張穎群》港股缺乏上升動力，將重新關注基本面

《專家之言》美國總統特朗普上星期在日本參加Ｇ２０峰會，跟國家主席習近平會面後，公

布再次展開貿易談判，利好消息刺激環球股市造好。美股三大指數跟隨造好，連升四日，標普及

道指本周三（３日）齊創收市新高２９９５點及２６９６６點；納指更接近破頂。



＊美股延續六月升勢，留意企業次季盈利＊



事實上，美股近日主要為６月份升勢的延續，道指單月累計升幅７﹒２％，為自１９３８年

以來最大單月升幅，半年累計漲１４％。標普在６月份多次創出新高，累計升幅６﹒９％，為自

１９５５年以來最大單月升幅，半年累計升１７﹒４％，亦創自１９９７年以來最好。納指半年

升２０﹒７％，在６月份累計漲７﹒４％。美股本周後市走勢，聚焦在經濟數據表現。

澳洲央行年內第二次減息至１厘的歷史低位。自踏入６月份，全球多個國家數據皆反映經濟

增長放緩或步入衰退。為避免問題繼續惡化，唯有減息及推行寛鬆貨幣政策。本月底美國聯儲局

議息，市場預期百分百會減息，而歐洲央行亦明言若經濟增長和通脹持續疲弱，將採取進一步的

刺激政策。經濟轉差，央行減息，是否真的能支持一切？仍是未知之數，目前投資者要留意企業

第二季盈利表現，及留意減息後市場走勢表現。



＊經濟下行現新壓力，政策繼續再寛鬆＊



上日內地官方公布６月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）數據，跟５月份持平在４９﹒４，

暫見止跌。財新中國公布同月財新製造業ＰＭＩ回落至４９﹒４，低過５月份５０﹒２及預期

５０﹒１，為近４個月首次回落至５０以下的收縮區。數據反映製造業前景再度轉弱。

日前受惠中美雙方領導人會面後，就貿易問題重啟會談之好消息刺激下，在岸人民幣匯率曾

創出近個半月高位，惟已見回吐，大跌近４００點子，失守６﹒８８關囗，並低見６﹒８８３５

。內地官員指出，人民幣匯率會維持在合理區間內，預料將繼續在６﹒８８至６﹒９０附近徘徊

，人民幣匯率近日已見回升至６﹒８７４１水平。

國務院總理李克強在出席在大連達沃斯論壇上表示，雖然目前經濟面對新的下行壓力，但仍

可以保持在?健的貨幣政策內，並維持人民幣匯率在合理範圍內。李克強續言，未來會繼續大力

推進金融業及製造業，以加快開放市場。李克強強調，準備在明年按序取消各金融企業，包括券

商、基金、期貨及保險等外資之持股比例，而擴大推動債券市場，保持雙向開放亦為重點項目之

一，同時將按情況下調存款準備金率，以協助及扶持中小型企業。



＊恆指高位見阻力，留意儲局減息去向＊



本周一（１日）為香港特別行政區成立紀念日，港股休市。Ｇ２０峰會後，中美雙方傳出好

消息，再刺激環球股市全面造好。本周二（２日）早上恆指高開後見２８９５９，直逼

２９０００關口，有關升主要由於美國晶片商聯署要求華府，放寛內地大型手機製造商，可以再

向美國購買晶片、零件或技術。相關手機製造及設備股齊造好。另一邊廂，港交所

（００３８８）受惠７月份陸續有新股上市，股價高見２８２元兼再創月內高位。

全球最大啤酒生產商百威英博，將旗下亞太地區最大啤酒公司百威亞太（０１８７６）分拆

上市，並會發行１６﹒２７億新股，集資金額超過７６０億元，市值接近５０００億元，為年內

最大規模的招股集資活動，同時有機會成為香港近９年來最大型的上市企業。多家企業到香港公

開招股上市集資，帶動港元匯率轉強，並跌穿７﹒８水平，高見７﹒７９８７，創近９個月新高

，估計應屬於短期的。

恆指近日抽升至２９０００關口附近，暫時好消息已經淡退，亦未見有特別理由，可以將恆

指再推高。唯觀望月中美國是否落實減息，再留意減息後，走勢如何，是否能推動經濟向好。《

華盛証券 張穎群》

