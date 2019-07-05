【嚟緊炒Ｄ乜】小米股價見低位可吼，互聯網業務炒未來願景

《嚟緊炒Ｄ乜》如果２０１５年是「港股大時代」，那麼２０１８年肯定是「新股大時代」

。２０１８年港股由高位輾轉回落，股民對場內大大小小股份興趣漸減，反而問得最多的是：「

你有無抽新股？」小米集團（０１８１０）去年７月份上市曾被寄予厚望，主席雷軍曾揚言：「

要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺一倍。」可惜首日股價「破發」。一年過去了，小

米現時屬最佳撈底位，還是低處未算低？從基本面和貨源分析，或許能發現真相。



＊科技股先跌後暴升是定律＊



如果接觸過美國同股不同權科技股的投資者都知道，這類股份上市後往往出現股價暴跌一半

的情況，之後才會開展「４５度升勢」，以Ｆａｃｅｂｏｏｋ為例，該股於２０１２年５月１８

日首日上市收３８﹒２３２美元，隨後股價一年內曾跌至１７﹒５５美元，經歷過兩三年沉寂期

後，股價便一路直上至現時２００美元高位。

自２０００年後，大戶「聰明錢」已不再於二手市場入貨，而是以一個「天使投資者」角色

，就個別具潛力的企業提供資金，這類投資者目的只有一個，就是如何「安全地暴增財富」，因

此他們有「幾千萬元博幾億」的願景，盼企業上市後袋袋平安。為滿足這些股東的要求，小米推

高自己股值上市是無可口非。當半年禁售期過去後，股東便會急急出貨，加上小米員工持有的獎

勵股份，貨底價可能是幾毫子以至兩三元之間，令其有更加大誘因套現。



＊近期密集回購見底味道濃＊



因此，投資者如考慮買入這些股份，應該待半年禁售期完結及一些股東把自己倉底盡出後，

才開始考慮入手。以目前小米情況，相信一些股東套利情況基本已完成，因此近期開始密密回購

，與其說主席雷軍想托高股價，倒不如說他本人也認為現時才是「撈低」的最佳時機。上月小米

曾低見８﹒９１元的歷史新低，短期再向下跌的機會可能未必再現，公司現時開始密集回購，可

以有不同解讀意味，但還是要看投資者對雷軍本事的相信程度。

投資者若了解小米的業務發展，就知道她在歐美市場沒有放過多重心。小米起初成功的方程

式，是將蘋果公司的模式完全複製過來，如大家仍有印象，每當小米舉行發布會時，不論手機款

式、發布會的格局，都與蘋果前「教主」喬布斯當年無異，唯一不同的是，小米機價比起蘋果可

能低七至八成。雷軍一開始仿照奢侈品的格調，但走低端路線，這套方式在東南亞市場很受歡迎

，因為剛好符合他們的消費力之餘，亦讓用家有一種「廉價奢侈感」。



＊中美貿易戰幾乎沒有影響＊



目前中國手機於印度市場穩佔一席位，數據顯示小米在印度手機的出貨量連續六季保持第一

，按年增長約六成；另外去年整個季度在印尼出貨量增長達三倍。這些市場的人口眾多，比起發

展歐美這些已成熟市場更來的吸引，惟考慮到消費力問題，因此中國手機商只能「以量取勝」，

降低售價，小米去年度業績中透露，去年第四季售價在２０００元人民幣或以上的智能手機收入

，只佔智能手機分部總收入３１﹒８％。

剛好這招巧遇貿易戰下，幾乎公司自身沒有太大受損，雖然其手機核心零件都是向高通取貨

，但由於主要銷量都靠低端手機「食胡」，因此零件供應商容易找到替代，站在美國的立場下，

「抽秤」小米在國際政治上可獲得的籌碼不多，因此小米逃過一劫。而小米股價下挫，相信與貿

易戰關係不大，而是主要受到股東出貨和估值過高而重返合理區間等因素影響。

翻看業績，小米２０１８年財年純利為１３５﹒５３億元人民幣，而２０１７年同期為虧損

４３８﹒２６億元；收入為１７４９﹒１５億元人民幣，按年升５２﹒６％。小米於２０１７年

造成虧損屬「非戰之罪」，主要是由於可轉換可贖回優先股公允價值變動，帶來了５４０億元人

民幣的虧損，如扣除這個因素，公司於２０１７年帳面仍是正數。

但小米在整合手機及互聯網業務後，２０１８年毛利率為１２﹒７％，下跌了０﹒５個百分

點，這個毛利率在科技股行業中仍不算高，而出現毛利率下跌可能與公司於互聯網業務開支增加

有關，相信整體而言仍有增長空間，但增長卻未必是靠開發新市場，而是公司在維持市佔率不變

的情況下，手機單價逐步提高，可能是公司未來業績增長的契機。



＊互聯網業務效益未全顯現＊



外界經常批評小米作為一間手機製造商，但卻以互聯網公司自稱，似乎想靠此推高公司市值

，情況有點像當年騰訊（００７００）是靠通訊軟體起家，但最後卻靠遊戲「食胡」一樣。其實

通訊軟體與遊戲沒有太大的直接關係，所以騰訊算是「轉了行」，但小米互連網業務主要是手機

程式與人工智慧＋物聯網（ＡｌｏＴ）的結合，兩者本身是有協同效應。

小米互聯網收入主要依靠廣告，旗下手機運作系統ＭＩＵＩ與廣告收入有一定程度關係。

ＭＩＵＩ為一套主要靠Ｌｉｎｕｘ為核心系統，再配以安卓的一套手機運作軟體，每一部小米手

機上都會安裝，因此可以推斷，小米每賣出一部電話，ＭＩＵＩ就多了一個客戶，而ＭＩＵＩ內

的核心程式都有可以連接廣告位置，因此只要小米手機銷量不斷增長，程式用戶亦會跟隨上揚。

小米除了手機之外，更發展不同的智能電器，這些電器本身都可以搭載ＭＩＵＩ系統，例如

智能電視、小米盒子。透過這些電器的互相聯接，就可建設一個強大人工智能的物聯網平台，而

程式會作為一個「管家」形式出現，為用家提供客製化資訊，例如天氣冷暖、交通、飲食、娛樂

等集於一身的平台，而這個平台又會與手機連接起來。這些都是未來智能家居的概念，並將會走

入人群，成為必需品，由此看來，小米的互聯網業務短期而言確實未必做到太大的商業化，但當

小米電器市佔率變高及氣候成熟的時候，就會是股價另一波爆發的時候。



＊５Ｇ商用換機潮成催化劑＊



雖然小米毛利率低的問題一直為大行所擔心，德銀曾發表研究報告指，雖然小米今年首季業

績勝預期，但手機毛利較弱，相信互聯網業務可以抵銷，報告指小米在目前手機市場逆境中仍能

維持增長，其表現令市場滿意，維持「買入」評級，目標價升至１７﹒１元，並指小米股價若跌

穿１０元則「相當吸引」。匯證則發表研究報告指，早前華為被美國政府封殺，在手機股不穩定

的期間，小米及中興（００７６３）或可受惠。

股份投資操作方面，從日線圖顯示，小米股價年初至今已出現「雙底」，而上月股價更低見

８﹒９１元，相信現價買入後，再下跌的空間亦不會太大。近期小米股價在１０元關口徘徊，相

信還要整固多一陣，股價才有機會拾級而上，而股價催化劑可能是５Ｇ開展商用後的換機周期，

或在年尾公布第三至四季銷售數據時可撐起股價表現。

另外，作為第一隻「同股不同權」股份，證券界一直都有傳，國家要將小米推入恆指成分股

中，以目前小米的成交額及市值而言，確實有資格可以進入恆指成分股行列，而決定性的唯一條

件，是恆指之中的科技股，有哪一個會被剔出，讓小米填補空缺，屆時基金追貨效應，小米重返

招股價１７元甚至股價升一倍亦不是夢，雷軍還有機會向股民兌現承諾。（撰文：李皆穎）



表列小米（０１８１０）及部分手機製造商年度業績表現：



數據 小米集團 中興通訊 聯想集團

（０１８１０） （００７６３） （００９９２）

（１８年１２月底止年度） （１８年１２月底止年度） （１９年３月底止年度）

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收益 １７４９﹒１５億 ８５５﹒１３億 ５１０﹒３８億

（＋５２﹒６％） （－２１﹒１％） （＋１２﹒５％）



毛利 ２２１﹒９２億 ２６８﹒７４億 ７３﹒７１億



稅前盈虧 １３９﹒２７億 （７３﹒５０億） ８﹒５６億

（上年虧損４１８億） （上年賺６７﹒２億） （＋４﹒５９倍）





股東應佔盈虧 １３５﹒５４億 （６９﹒８３億） ５﹒９７億

（上年虧損４３９億） （上年賺４５﹒７億） （上年虧損１﹒９億）



毛利率 １２﹒７％ ３１﹒４％ １４﹒４％

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註：小米及中興以人民幣計價，聯想以美元計價





表列小米（０１８１０）及部分手機製造商股份股價表現：



股份： 去年第四季以來 今年以來 次季以來 本月以來

（％） （％） （％） （％）

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小米集團（０１８１０） －３６﹒７７ －２４﹒１５ －１３﹒８８ －２﹒００

中興通訊（００７６３） ＋５９﹒３４ ＋５４﹒３９ －３﹒１８ ＋１﹒３３

聯想集團（００９９２） ＋９﹒０１ ＋１６﹒６４ －１２﹒６１ ＋１﹒９８

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股指：

恆生指數 ＋３﹒７０ ＋１１﹒５０ －０﹒８０ ＋０﹒９６

國企指數 －１﹒０９ ＋７﹒６３ －４﹒２４ ＋０﹒１４

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註：資料截至７月５日中午收市

