《經濟通通訊社４日專訊》新加坡機電服務供應商坤集團（００９２４）首掛開
１元，高招股價０﹒５元一倍，暫成交約２１０７萬股，涉資２１９１萬元。
不考慮交易費用，每手８０００股賺４０００元。（ｓｃ）
05/07/2019 09:20
《新股掛牌》坤集團（００９２４）首掛開１元高招股價一倍
《經濟通通訊社４日專訊》新加坡機電服務供應商坤集團（００９２４）首掛開
１元，高招股價０﹒５元一倍，暫成交約２１０７萬股，涉資２１９１萬元。
不考慮交易費用，每手８０００股賺４０００元。（ｓｃ）
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印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
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