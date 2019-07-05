《新股掛牌》坤集團（００９２４）首掛開１元高招股價一倍

《經濟通通訊社４日專訊》新加坡機電服務供應商坤集團（００９２４）首掛開

１元，高招股價０﹒５元一倍，暫成交約２１０７萬股，涉資２１９１萬元。

不考慮交易費用，每手８０００股賺４０００元。（ｓｃ）

