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即市新聞

05/07/2019 09:21

港股表現牛皮，低開１０點報２８７８５，國指跌２２點

　　《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股休市，歐洲股市表現靠穩，雖然亞洲股市今早仍保持高
走，惟波幅不大，日經現升６點，首爾指數漲３點。港股方面今早表現牛皮，重磅股幾乎沒有升
跌，而濠賭股表現一枝獨秀，由於六月份賭收勝預期，早前多間大行一致唱好，瑞信推薦金沙買
入（０１９２８），刺激股價今早高開逾２％。
　　恆生指數開報２８７８５，跌１０點，主板成交９﹒７４億元。國企指數開報１０８９０點
，跌２２點或０﹒２１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３％，報６５﹒４元；香港交易所
（００３８８）無升跌，報２７８元；騰訊控股（００７００）無升跌，報３６０元；中移動（
００９４１）無升跌，報７１﹒２元；友邦保險（０１２９９）升０﹒０６％，報８６﹒０５元


　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　３９﹒８５元　　　升２﹒１８％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒７８元　　　升１﹒１５％
　　中海外　（００６８８）　　２９﹒６０元　　　升０﹒８５％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒９９元　　　升０﹒７６％
　　中銀香港（０２３８８）　　３１﹒１０元　　　升０﹒６５％

　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒３８元　　　跌１﹒１８％
　　恆安國際（０１０４４）　　５８﹒２０元　　　跌０﹒８５％
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒８８元　　　跌０﹒８３％
　　申洲國際（０２３１３）　１０８﹒８０元　　　跌０﹒８２％
　　中海油　（００８８３）　　１３﹒２４元　　　跌０﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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