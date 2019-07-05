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即市新聞

05/07/2019 17:00

《盤後部署》受減息憧憬帶動，港股下周冀上試２９０００點

　　《經濟通通訊社５日專訊》港股昨日觸及二萬九關後，惜未能守住，今日繼續在高位受壓。
恆指今早低開１０點報２８７８５，並一度最多下試２８７１４跌８０點，之後一度轉升最多漲
８４點見２８８８０。重磅股表現一般，資金流入公用股，造就領展（００８２３）及港鐵
（０００６６）再破頂。午後Ａ股雖然轉強，但港股表現依然牛皮，更再度由升轉跌，最終收報
２８７７４，下跌２０點或下跌０﹒０７％。主板成交５６２﹒２２億元，較上日大減兩成二，
創去年１２月２８日以來最低。
　　國企指數報１０８９５，下跌１８點或下跌０﹒１７％。
　　Ａ股反彈，上證指數收報３０１１，升５點或０﹒１９％；深證成指報９４４３，升７４點
或０﹒８％，兩市成交３７４２﹒８５億元人民幣。

＊美國非農料由５月低位反彈＊

　　本周重點之一放在美國的經濟數據，今日稍後時間將會有非農就業數據出爐，為本月底進行
的聯儲局議息會議提供重要參考數據。彭博綜合不同機構分析師的預測，５月新增職位出乎意料
地低，只有７﹒５萬個，預料６月將急升至１６萬個。而失業率則維持在３﹒６％，接近４９年
以來低位。工資增長維持在３﹒２％。美銀分析，由於全球貿易關係緊張及需求下降，令製造業
活動減慢。富瑞預計新增職位高達１８﹒５萬個，但要回復至數月前經濟反彈的階段，即有超過
２０萬個職位則仍然困難。
　　市場憧憬美國減息的預期並未減退，不過香港未必會跟隨美國減息。瑞銀財富管理認為，若
港元同業拆息較高，未必有很大空間跟減；再加上早年美國加息，香港亦未有跟隨，所以減息機
會仍微。雖然香港短期減息的機會不大，但如果美國落實減息，對全球股市亦有利好作用，預料
本地地產股可在８月頭公布議息結果之前再吸引資金流入。
　　另一邊廂，全球經濟放緩憂慮加劇，市場預期歐洲央行會提早至今年１０月加大寬鬆力度；
德國國債及法國國債息率跌至負利率，創歷史新低。在全球經濟前景不明朗下，預料資金會持續
流入金市及債市。

＊港股支持位在２８７００點＊

　　本周恆指在高位整固，約在２８７００至２９０００點之間窄幅上落，因此２８７００點為
初步支持位。目前港股ＭＡＣＤ仍顯示買貨訊號，可見市場仍有一定購買力。下周中美兩國若如
無意外開展新一輪貿易談判時，可為近日氣氛低迷的大市注入新動力。若貿易談判有新進展，或
市場對美國減息預期再度升溫，港股氣氛應可被再次帶動，上試２９０００點水平。（ｙｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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