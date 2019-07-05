《經濟通通訊社５日專訊》美國加州南部發生６﹒４級地震，當局收到多宗火警及建築物損
毀報告，暫時有多人輕傷。
美國地質調查局（ＵＳＧＳ）資料顯示，地震發生於洛杉磯東北約１８２公里處、接近
Ｒｉｄｇｅｃｒｅｓｔ市，為南加州１９９４年以來最強烈的一次。
Ｒｉｄｇｅｃｒｅｓｔ市已進入緊急狀態，由於擔心發生較強餘震，區內醫院正在疏散。
（ｍｎ）
05/07/2019 08:18
《國際要聞》美國南加州發生６﹒４級地震，發生數宗火警多人輕傷
《經濟通通訊社５日專訊》美國加州南部發生６﹒４級地震，當局收到多宗火警及建築物損
毀報告，暫時有多人輕傷。
美國地質調查局（ＵＳＧＳ）資料顯示，地震發生於洛杉磯東北約１８２公里處、接近
Ｒｉｄｇｅｃｒｅｓｔ市，為南加州１９９４年以來最強烈的一次。
Ｒｉｄｇｅｃｒｅｓｔ市已進入緊急狀態，由於擔心發生較強餘震，區內醫院正在疏散。
（ｍｎ）
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