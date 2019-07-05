《國際要聞》美國南加州發生６﹒４級地震，發生數宗火警多人輕傷

《經濟通通訊社５日專訊》美國加州南部發生６﹒４級地震，當局收到多宗火警及建築物損

毀報告，暫時有多人輕傷。

美國地質調查局（ＵＳＧＳ）資料顯示，地震發生於洛杉磯東北約１８２公里處、接近

Ｒｉｄｇｅｃｒｅｓｔ市，為南加州１９９４年以來最強烈的一次。

Ｒｉｄｇｅｃｒｅｓｔ市已進入緊急狀態，由於擔心發生較強餘震，區內醫院正在疏散。

（ｍｎ）

