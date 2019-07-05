《外企動向》三星電子料第二季經營溢利按年跌５６％，仍勝預期

《經濟通通訊社５日專訊》三星電子預計第二季經營溢利按年大跌５６％至６﹒５萬億韓圜

（約５６億美元），但好於市場預期的６萬億韓圜，收入較去年同期下跌４﹒２％至５６萬億韓

圜，同樣勝預期。

分析師認為，華為對內存晶片的需求減少，加劇供應過剩的情況，並壓低價格。（ｍｎ）

