《經濟通通訊社５日專訊》三星電子預計第二季經營溢利按年大跌５６％至６﹒５萬億韓圜
（約５６億美元），但好於市場預期的６萬億韓圜，收入較去年同期下跌４﹒２％至５６萬億韓
圜，同樣勝預期。
分析師認為，華為對內存晶片的需求減少，加劇供應過剩的情況，並壓低價格。（ｍｎ）
05/07/2019 08:47
《外企動向》三星電子料第二季經營溢利按年跌５６％，仍勝預期
《經濟通通訊社５日專訊》三星電子預計第二季經營溢利按年大跌５６％至６﹒５萬億韓圜
（約５６億美元），但好於市場預期的６萬億韓圜，收入較去年同期下跌４﹒２％至５６萬億韓
圜，同樣勝預期。
分析師認為，華為對內存晶片的需求減少，加劇供應過剩的情況，並壓低價格。（ｍｎ）
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