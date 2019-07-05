《經濟通通訊社５日專訊》歐洲央行副行長德金多斯（Ｌｕｉｓ ｄｅ Ｇｕｉｎｄｏｓ）
表示，央行正在考慮所有貨幣政策工具，以應對經濟放緩及實現通脹目標。
德金多斯稱，這些工具可能包括利率調整或新一輪向市場注入流動性的措施，因歐元區經濟
放緩不再只是暫時，央行若要達標就需要提供更多刺激，但這些決定可能不會在本月議息會議上
作出。（ｍｎ）
05/07/2019 09:05
《外地經濟》歐央行副行長：經濟放緩非暫時，將考慮所有政策工具
《經濟通通訊社５日專訊》歐洲央行副行長德金多斯（Ｌｕｉｓ ｄｅ Ｇｕｉｎｄｏｓ）
表示，央行正在考慮所有貨幣政策工具，以應對經濟放緩及實現通脹目標。
德金多斯稱，這些工具可能包括利率調整或新一輪向市場注入流動性的措施，因歐元區經濟
放緩不再只是暫時，央行若要達標就需要提供更多刺激，但這些決定可能不會在本月議息會議上
作出。（ｍｎ）
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印尼經濟穩步增長 有力成為黑馬
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