《外地經濟》歐央行副行長：經濟放緩非暫時，將考慮所有政策工具

《經濟通通訊社５日專訊》歐洲央行副行長德金多斯（Ｌｕｉｓ ｄｅ Ｇｕｉｎｄｏｓ）

表示，央行正在考慮所有貨幣政策工具，以應對經濟放緩及實現通脹目標。

德金多斯稱，這些工具可能包括利率調整或新一輪向市場注入流動性的措施，因歐元區經濟

放緩不再只是暫時，央行若要達標就需要提供更多刺激，但這些決定可能不會在本月議息會議上

作出。（ｍｎ）

