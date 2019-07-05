《經濟通通訊社５日專訊》英國下任首相大熱約翰遜表示，兌現英國脫歐將是維持英國團結
統一的關鍵，回應現任首相文翠珊梅警告繼任人不要將國家統一置於危險之中。
約翰遜在競選活動中表示，對他而言維持統一的優先度高於離開歐盟，不過反過來，無法兌
現脫歐可能令國家分裂。（ｍｎ）
05/07/2019 11:03
【脫歐之後】下任英揆大熱約翰遜：脫歐是保持英國團結統一關鍵
《經濟通通訊社５日專訊》英國下任首相大熱約翰遜表示，兌現英國脫歐將是維持英國團結
統一的關鍵，回應現任首相文翠珊梅警告繼任人不要將國家統一置於危險之中。
約翰遜在競選活動中表示，對他而言維持統一的優先度高於離開歐盟，不過反過來，無法兌
現脫歐可能令國家分裂。（ｍｎ）
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