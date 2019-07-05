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05/07/2019 15:58

【代幣風暴】英國監管機構擬限制虛擬貨幣衍生產品交易

　　《經濟通通訊社５日專訊》英國監管機構提議禁止向散戶投資者銷售比特幣及其他虛擬貨幣
的衍生產品，稱這些產品不適合非專業投資者。
　　英國金融行為監管局（ＦＣＡ）表示，大多數投資者無法可靠判斷虛擬貨幣衍生產品的價值
，同時涉及虛擬貨幣市場的金融犯罪可能導致投資者突然遭遇意外損失，故將就銷售虛擬貨幣衍
生產品的限制徵詢金融業人士及投資者，這些限制或從明年初開始實施。（ｍｎ）

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