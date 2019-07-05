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05/07/2019 09:31

《異動股》吉利（１７５）急挫近４％暫領跌藍籌，遭花旗降至賣出

　　《經濟通通訊社５日專訊》吉利汽車（００１７５）現價下跌３﹒９９％，報１３元，失守
１０天（１３﹒３１元）、２０天（１２﹒９２元）及５０天線（１３﹒３４元），暫跌幅最大
藍籌；成交約８４２萬股，涉資１﹒１１億元。
　　花旗最新報告指出，吉利產品週期的黃金年代已終結，下調淨利潤和銷量預測，目標價由
１６﹒４元降至９﹒３元，評級由中性降至賣出。
　　現時，恆生指數報２８７８０，下跌１４點或下跌０﹒０５％，主板成交１７﹒８１億元。
國企指數報１０８８８，下跌２４點或下跌０﹒２２％。
　　上證綜指報３００１，下跌４點或下跌０﹒１４％，成交６１﹒１１億元人民幣。
　　深成指報９３６５，下跌２點或下跌０﹒０３％，成交１３８﹒５６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒３６元　　　無升跌
　　東風集團（００４８９）　　　６﹒６９元　　　下跌０﹒４５％
　　華晨中國（０１１１４）　　　８﹒８６元　　　下跌０﹒３４％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　２﹒０６元　　　無升跌
　　比亞迪　（０１２１１）　　４７﹒５０元　　　下跌１﹒０４％
　　北京汽車（０１９５８）　　　５﹒２０元　　　下跌０﹒１９％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　８﹒４４元　　　下跌１﹒６３％
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒９３元　　　下跌１﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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