《異動股》吉利（１７５）急挫近４％暫領跌藍籌，遭花旗降至賣出

《經濟通通訊社５日專訊》吉利汽車（００１７５）現價下跌３﹒９９％，報１３元，失守

１０天（１３﹒３１元）、２０天（１２﹒９２元）及５０天線（１３﹒３４元），暫跌幅最大

藍籌；成交約８４２萬股，涉資１﹒１１億元。

花旗最新報告指出，吉利產品週期的黃金年代已終結，下調淨利潤和銷量預測，目標價由

１６﹒４元降至９﹒３元，評級由中性降至賣出。

現時，恆生指數報２８７８０，下跌１４點或下跌０﹒０５％，主板成交１７﹒８１億元。

國企指數報１０８８８，下跌２４點或下跌０﹒２２％。

上證綜指報３００１，下跌４點或下跌０﹒１４％，成交６１﹒１１億元人民幣。

深成指報９３６５，下跌２點或下跌０﹒０３％，成交１３８﹒５６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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五菱汽車（００３０５） ０﹒３６元 無升跌

東風集團（００４８９） ６﹒６９元 下跌０﹒４５％

華晨中國（０１１１４） ８﹒８６元 下跌０﹒３４％

慶鈴汽車（０１１２２） ２﹒０６元 無升跌

比亞迪 （０１２１１） ４７﹒５０元 下跌１﹒０４％

北京汽車（０１９５８） ５﹒２０元 下跌０﹒１９％

廣汽集團（０２２３８） ８﹒４４元 下跌１﹒６３％

長城汽車（０２３３３） ５﹒９３元 下跌１﹒３３％

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