《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》北京鐵路局表示，７月１０日零時起，北京
鐵路局將實施新的列車運行圖，其中新增天津西至香港西九龍高速動車組列車１對，中途主要停
靠白洋澱、石家莊、邯鄲東、鄭州東、武漢、岳陽東、長沙南、廣州南等車站，首次實現天津、
雄安新區和邯鄲民眾乘高鐵列車直通香港。
05/07/2019 11:52
【駐京專電】北京鐵路局：雄安新區１０日起高鐵直通香港
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》北京鐵路局表示，７月１０日零時起，北京
鐵路局將實施新的列車運行圖，其中新增天津西至香港西九龍高速動車組列車１對，中途主要停
靠白洋澱、石家莊、邯鄲東、鄭州東、武漢、岳陽東、長沙南、廣州南等車站，首次實現天津、
雄安新區和邯鄲民眾乘高鐵列車直通香港。
|FOCUS05/07/2019
【FOCUS】貴價巨無霸登港 百威欲cheers中國
|國際動態05/07/2019
日限輸韓3種高科材料 貿戰開打
|香港政情04/07/2019
【移交逃犯】圖輯—7.1之後的立法會
|中國故事04/07/2019
【移民台灣】港人投資創業7大迷思
|生財有道04/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：新城事件憂影響公司債務
|FOCUS04/07/2019
【FOCUS】香港PMI連縮15月 零售外貿前景恐更凍
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰