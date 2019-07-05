【駐京專電】北京鐵路局：雄安新區１０日起高鐵直通香港

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》北京鐵路局表示，７月１０日零時起，北京

鐵路局將實施新的列車運行圖，其中新增天津西至香港西九龍高速動車組列車１對，中途主要停

靠白洋澱、石家莊、邯鄲東、鄭州東、武漢、岳陽東、長沙南、廣州南等車站，首次實現天津、

雄安新區和邯鄲民眾乘高鐵列車直通香港。

