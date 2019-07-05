《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表示
，證監會批准開展２０號膠、尿素、精米期貨合約交易，掛牌交易時間分別為８月１２日、８月
９日和８月１６日。
05/07/2019 16:42
【駐京專電】中證監批准開展２０號膠、尿素、精米期貨合約交易
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬在例行發布會表示
，證監會批准開展２０號膠、尿素、精米期貨合約交易，掛牌交易時間分別為８月１２日、８月
９日和８月１６日。
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