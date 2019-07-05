《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海市委常委會昨日（４日）下午舉行會議
，提出要力戒形式主義官僚主義，堅決叫停「痕跡主義」，防止「責任甩鍋」，糾正「問責走樣
」，精簡督查檢查和會議文件。要全面落實從嚴管黨治黨責任，在整治形式主義、官僚主義問題
方面拿出更加管用有效的舉措。
05/07/2019 11:41
【駐滬專電】上海市委常委會議：力戒形式主義官僚主義
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海市委常委會昨日（４日）下午舉行會議
，提出要力戒形式主義官僚主義，堅決叫停「痕跡主義」，防止「責任甩鍋」，糾正「問責走樣
」，精簡督查檢查和會議文件。要全面落實從嚴管黨治黨責任，在整治形式主義、官僚主義問題
方面拿出更加管用有效的舉措。
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