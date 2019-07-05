《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海市經信委微信公眾號公布，《關於加快
推進５Ｇ網絡建設和應用的實施意見》提出今年要建設５Ｇ基站一萬個，啟動建設若干應用示範
區，形成１０項左右重點示範應用；到２０２１年，累計建設５Ｇ基站三萬個，５Ｇ應用產業規
模超過１０００億元人民幣。
同時，上海還將制定５Ｇ應用創新三年行動計劃，推動「５Ｇ＋４Ｋ╱８Ｋ＋ＡＩ」應用示
範。推進５Ｇ與智能製造、工業互聯網、大數據、人工智能、超高清視頻、工控安全等深度融合
，打造若干５Ｇ建設和應用先行示範區。
05/07/2019 11:41
【駐滬專電】上海到２０２１年將建設５Ｇ基站三萬個
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海市經信委微信公眾號公布，《關於加快
推進５Ｇ網絡建設和應用的實施意見》提出今年要建設５Ｇ基站一萬個，啟動建設若干應用示範
區，形成１０項左右重點示範應用；到２０２１年，累計建設５Ｇ基站三萬個，５Ｇ應用產業規
模超過１０００億元人民幣。
同時，上海還將制定５Ｇ應用創新三年行動計劃，推動「５Ｇ＋４Ｋ╱８Ｋ＋ＡＩ」應用示
範。推進５Ｇ與智能製造、工業互聯網、大數據、人工智能、超高清視頻、工控安全等深度融合
，打造若干５Ｇ建設和應用先行示範區。
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